Gironella vibra amb la recreació històrica de l'Onze de Setembre

Amb el públic dempeus i aplaudint. Així es va acabar anit poc després de les 11, la dinovena edició de "L'11 de Setembre i Gironella" una recreació sobre aquest moment històric de Catalunya així com també del Corpus de Sang del 1640 explicats a través de la trajectòria de l'Eulàlia, una jove del poble que va a Barcelona a lluitar contra les tropes borbòniques al costat del seu avi, el mestre Jordi. Durant poc més d'una hora les Roques del pont Vell van esdevenir un privilegiat escenari natural a redós de les aigües del Llobregat i amb el magnífic teló de fons del barri vell amb la muralla i el campanar on es van exposar els fets que van conduir a la pèrdua de les llibertats del país.

En total fan possible aquest muntatge 150 persones entre actors i músics on enguany n'hi hagut una important injecció de saba nova amb la incorporació de molts joves. Des que Maria Casellas i Joan Rigat dirigixen l'obra cada any es procura incorporar-hi novetats o fer-hi canvis. Com per exemple una nova ambientació sonora de la batalla perduda de la muralla de Barcelona o com integrar fragments del poema de mossèn Climent Forner "Plany per Catalunya" que per divuitè any seguit el veterà escritor berguedà va recitar al final de l'obra des del pont Vell mentre a les Roques s'anaven omplint amb tots els participants del muntatge portant llumenetes que van encendre per il.luminar la foscor. Forner va incorporar referències al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 en el seu poema. En acabat els actors, van entonar els cants de "Els Segadors" com a colofó final i van rebre els aplaudiments del públic correspostos pels actors que van lliurar sengles rams de flors a Maria Casellas i Joan Rigat.

En acabat el conseller d'Interior Miquel Buch i el de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet van saludar als participants al muntatge i els van felicitats per la seva tasca com també ho va fer l'alcalde David Font.



Representació dedicada a Aida Simon

La d'ahir va ser una representació molt especial ja que va estar dedicada a la jove Aida Simon de 14 anys que va morir el 18 de setembre de l'any passat per una malaltia cardíaca i que participava juntament amb el seus pares a l'obra. Ahir, el seu vestit, el que va fer servir en la representació del 2018, es va penjar de la sala del Local del Blat on els actors es van vestir i preparar abans de sortir a escena i en acabat per recordar-la. Els seus pares Jordi Simon i Imma Vinagre van participar en l'obra en record de la seva filla i van agrair el suport dels seus companys.