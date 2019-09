Horrorland rep 317 sol·licituds per cobrir 170 llocs de treball durant 18 dies

Més de 317 persones s'han apuntat per poder treballar aquesta temporada a Horrorland. En total el parc preveu contractar 170 per els 18 dies que romandrà obert. Aquest dimarts s'ha començat el càsting per cobrir els llocs d'espantadors per a les que hi ha 130 aspirants. Aquesta temporada el parc ofereix 35 places més que l'any passat degut a l'augment d'atraccions i nous espais a dins del recinte. Fonts d'Horrorland han explicat que el centre d'oci busca actrius, actors i perfils per cobrir diferents àrees i departaments.

Els aspirants han vingut d'arreu, alguns recomanats per amics i familiars que la temporada passada ja hi van treballar. Un 41% provenen de la comarca del Berguedà, un 38% de la província de Barcelona i el 21% restants de Tarragona, Lleida i Girona. 4 candidats han viatjat des de diferents punts de la península per optar a ocupar alguna de les places d'actor i espantador.

Tots els candidats han rebut una primera formació teòrica en què s'han explicat les normatives internes del parc i de les diferents atraccions i experiències. Després, tots els aspirants han estat entrevistats individualment per conèixer de més a prop els seus perfils i aptituds. Finalment, els aspirants a actrius i actors han passat diferents proves d'improvisació, expressió corporal i interpretació amb text.

En les properes dues setmanes, Horrorland ja definirà la seva plantilla de treballadors, que "durant 18 dies s'encarregaran de fer viure a tots els visitants una experiència de terror inoblidable i trepidant" han indicat fonts d'Horroland