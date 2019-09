L'Agència tindrà un president propi i el govern del Consell, dues dedicacions

Per primera vegada des de la seva creació, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà tindrà un president que no sigui el mateix del Consell Comarcal del Berguedà, com preveuen els seus estatuts, que es canviaran. A partir d'ara hi haurà un president del Consell, Josep Lara, i un de l'ens de dinamització comarcal, el gironellenc Lluís Vall. A més, el govern també tindrà, per primer cop, dues persones amb dedicació. El president manté la seva al 80% amb la mateixa retribució de 41.837 euros anuals bruts. I el conseller Jesús Calderer en tindrà una del 70% per la qual percebrà 36.265 euros anuals bruts. De moment i fins que no s'hagi reduït la dedicació del 50% que cobra com alcalde de Cercs, la de l'ens comarcal serà del 50% per no sobrepassar els límits legals tal com va fer notar ERC al ple d'ahir.

Aquestes són algunes de les novetats destacades de les noves responsabilitats dels membres del govern del Consell que arrenca el seu novè mandat amb un executiu de 9 consellers de tres grups (JXCAT Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà i PSC) els mateixos que té l'oposició: 6 d'ERC i 3 de la CUP. El conseller del grup de Bagà Endavant, Pep Llamas, té la clau per tombar votacions perquè el seu vot dona la majoria absoluta que és de 10 en un ple de 19 membres.

En el ple del cartipàs, celebrat ahir a la tarda, el president comarcal Josep Lara va argumentar que l'ens té prou feina perquè hi hagi una nova dedicació a més de la seva. «El Consell ha deixat de ser un ajuntament més o menys gran per passar a ser una administració amb molts fronts oberts» i va argumentar que el que es proposava, dues dedicacions parcials, «no és excessiu». Pel que fa a les indemnitzacions, els membres del govern i els de l'oposició cobraran el mateix per assistir a les reunions dels òrgans col·legiats, 225 euros per cada sessió. Els plens passen a celebrar-se en comptes de cada 2 mesos un cop cada 6 setmanes. I les aportacions per cada grup comarcal són de 30 euros la genèrica i 40 euros més per cada integrant.

Per la seva banda, Lluís Vall va explicar a Regió7 que serà president de l'Agència «per voluntat pròpia. Dins l'encaix del Consell, on em veia portant quelcom nou i motivador era aquí» en un àmbit que lligui amb els seus estudis. «Acabo de graduar-me en publicitat i màrqueting i tinc una feina relacionada amb la gestió de la innovació a l'empresa». Vall va explicar a aquest diari que la promoció econòmica «és un àmbit atractiu» i que l'objectiu del seu nomenamnet obeeix a la necessitat «d'intentar passar d'una presidència honorífica a una d'executiva. A partir d'ara es presentarà a les entitats que en formen part . Vall de moment no cobrarà cap sou, ja que fins ara aquest càrrec no en tenia. Amb tot «ara s'està estudiant que en tingui» i de cara a final d'any es prendrà una decisió.



Noves carteres

D'altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà estrena una conselleria de dinamització de les colònies industrials que assumeix Araceli Esquerra (JxCAT). Aquesta és una de les noves carteres que tindrà el govern de JxCAT, PSC i AAEB així com la de projectes comarcals i europeus i de suport i serveis tècnics i jurídics als municipis i polítiques digitals que portarà Jordi Sabata (JXCAT).

El president, Josep Lara, s'ocuparà d'Administració, Serveis generals i Recursos Humans; Jordi Sabata de Suport i Serveis Tècnics i Jurídics als Municipis, Projectes comarcals i europeus i Polítiques digitals. Lluís Vall (JXCAT) durà Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Emprenedoria, Innovació i Comerç així com Turisme i Difusió del Territori. Araceli Esquerra durà Ensenyament, Comunicació, Govern obert i Transparència, Cultura i patrimoni i Dinamització de les colònies industrials. Vicenç Linares (JXCAT) s'ocuparà de medi ambient i sostenibilitat; Anna Maria Serra (JXCAT) atenció a les persones, salut i polítiques d'igualtat, consum i habitatge i Jesús Calderre (JXCAT) governació , entorn i medi natural. Pel que fa als socis de govern Patrocini Canal de l'Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà (AAEB) s'ocuparà de Pagesia, Món rural i Petits municipis. Mentre que Abel Garcia (PSC) detindrà Esports i Joventut, Transport i mobilitat, Turisme actiu i participació.