Els berguedans fan sentir la seva veu a la concentració de la Diada a Barcelona

Més d'un miler de berguedans han fet fer sentit la seva veu en la concentració reivindicativa de la Diada amb crits i consignes a favor de la independència. La comarca té assignat juntament amb els veïns del Solsonès el tram 10, situat al carrer Tarragona a tocar amb els del Bages i just davant de l'estàtua Dona i Ocell del parc de Joan Miró. Des de 2/4 de 3 de la tarda el tram s'ha anat omplint de berguedans i solsonins abillats amb la samarreta de la Diada i també estelades lligades al coll i fent-les onejar amb pals. Una d'aquestes ha estat la gran estelada que l'ANC i Òmnium van estrenar aquesta Patum. Voluntaris l'han fet corre per damunt dels assistents en direcció a la plaça d'Espanya.

El miler de berguedans que s'han desplaçat a Barcelona amb els autocars que han organitzat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han estacionat a prop de l'entrada principal del poble espanyol passades les 2 de la tarda tot i que ja havien arribat al cap i casal poc després de la 1. Inicialment estava previst que els busos aparquessin a l'Avinguda de Josep Tarradelles però un cop allà no hi ha espai reservat l agents de la guàrdia urbana han acompanyat l'expedició berguedana fins a tocar de l'entrada principal del poble espanyol. D'allà han baixat a peu fins al seu tram, han dinat i posteriorment s'han esperat que comencés l'acte a les 17:14 com cada any. Enguany però no s'ha fet cap performance com els altres anys. L'espera enguany ha estat menys feixuga perquè la temperatura és suau i agradable i bufa el vent.