El president del Consell diu que «ja es veurà» si Llamas entra al govern de l'ens

Tot i que la setmana passada Pep Llamas va dir que esperava ser conseller de govern entre final del 2019 i principi del 2020, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, no ho veu igual. El dirigent berguedà ha dit que «ja es veurà» si el representant de Bagà Endavant entra a formar part de l'executiu.

De moment, no n'és membre, un fet que ell mateix va avançar a aquest diari (vegeu Regió7 del 4 de setembre). Aquest dilluns, en el ple del cartipàs, es va corroborar. El govern del Consell Comarcal del Berguedà ha començat el nou mandat en minoria de 9 consellers davant dels 9 de l'oposició d'ERC (6 consellers) i la CUP (3). Junts per Cat (7 consellers), l'Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà (AAEB) (1) i el PSC (1). I les carteres són per als conseller sd eJXCAT, l'AAENB i el PSC. El vot per fer decantar la majoria que a l'ens berguedà és de 10 perquè hi ha 19 consellers, la té Pep Llamas, sense responsabilitats de govern i que ja ha dit que mentre no hi entri, tal com preveu, votarà el que li sembli. I el seu encaix o no a l'executiu és tota una incògnita a hores d'ara.

«Les coses estan com estan: nosaltres hem donat carteres i el cert és que el Pep Llamas no té res. Què passarà a partir d'ara? Ja ho veurem perquè l'encaix no serà fàcil», ha explicat Lara en declaracions a Regió7. «Es fa difícil ara com ara donar-li cap conselleria fins que no es vegi com evoluciona el govern i anem treballant tots plegats». Lara ha dit que el panorama que s'albira «és molt complicat» i ha afirmat que «s'ha parlat molt per sobre» de la possibilitat que Llamas formi part de l'executiu. «El que interessava era fer el cartipàs donar carteres i començar a treballar»

Tal com ja ha anat explicant aquest diari, Llamas va entrar al Consell en contra de la voluntat de l'Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà (AAEB), a la qual pertanyia. Tot i que inicialment ell havia estat una de les quatre persones de l'agrupació preseleccionades provisionalment per demanar les preceptives credencials a la Junta Electoral per ocupar el càrrec de conseller juntament amb Patrocini Canal en les dues cadires que pertocaven a l'entitat, posteriorment, es va fer una votació i van resultar més votada Sílvia Triola, de Sagàs, que inicialment era suplent. Els quatre preseleccionats havien acordat que els que no fossin fossin triats hi renunciarien. Malgrat això, Llamas, que va obtenir 14 vots per 15 de Triola, no ho va fer. Aleshores, l'AAEB va anunciar que li retirava la confiança.

En el seu moment l'Associació d'Agrupació d'Electors del Berguedà va assegurar que Llamas «no ha respectat el que es va acordar en el moment en què la Junta Provincial va instar l'associació a donar el nom de dos titulars (Patrocini Canal i Pep Llamas) i dos suplents (Sílvia Triola i Jesús Solanellas) per ocupar les dues places al Consell Comarcal del Berguedà que el grup havia obtingut després dels resultats les darreres eleccions municipals.» Relaten que «aquest acord consistia en la conformitat de les quatre persones nomenades de manera provisional a sotmetre's a una votació posterior dins de l'associació per escollir i poder donar els noms definitius a la Junta Provincial, un cop aquesta votació s'hagués dut a terme. Tots els candidats van acceptar el compromís de retirar-se si no tenien els suports necessaris».

Llamas va prendre possessió del seu escó (que és personal i intransferible) com a conseller i va votar a favor de l'aliança de govern entre JxCAT, AAEB i PSC tal com van pactar aquestes forces quan ell formava part de l'agrupació d'independents. Posteriorment, va crear el seu propi grup comarcal el de Bagà Endavant.