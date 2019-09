Una trentena d'entitats i partits fan l'ofrena floral a Rafael Casanova a Berga

Prop d'una trentena d'entitats i partits han protagonitzat, aquest matí de dimecres, la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova de Berga. Com cada 11 de setembre, el parc del Pla de l'Alemany ha aplegat desenes de berguedans per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Enguany, les membres de Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer de Berga, han estat les encarregades d'hissar l'estelada en l'inici de l'acte, amb motiu del desè aniversari de l'entitat.

A continuació, els representants dels grups municipals de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà han estat els encarregats de donar el tret de sortida a les ofrenes florals a l'estàtua, que han continuat els partits polítics. Després, ha estat el torn dels representants de les entitats que hi han volgut ser presents: la Cambra de Comerç de Barcelona del Berguedà, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, Amics del ROmànic del Berguedà, l'ANC, l'Associació de Dones del Berguedà, l'Agrupació Teatral La Farsa, els Castellers de Berga, el Club Esquí Berguedà, el Club Handbol Berga, la Colla Sardanista Cim d'Estela i Colla Sardanista Brots del Cim, l'Esbart Dansaire Queralt, Ginkgo, Grup Colònies a Borredà, les associacions de veïns de la Font del Ros, dels Quatre Barris i de la Valldan, la Bauma dels Encantats, Òmnium Cultural del Berguedà, la Penya Blaugrana de Berga i la Penya Boletaire de Berga.

La regidora de Cultura de la CUP, Roser Valverde, ha estat l'encarregada de llegir el manifest conjunt en nom del consistori berguedà de l'Associació Catalana de Municipis. Durant el seu parlament, Valverde ha assegurat que "la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya d'enguany es produeix enmig d'un context internacional de pugna social i institucional entre els que volen assolir més democràcia, justícia i llibertat i aquells que volen evitar-ho" i que és "en memòria d'aquells que fa tres segles ho van donar tot en la defensa del nostre país, les nostres institucions i els drets i llibertats de la nostra gent. I també per subratllar la voluntat de ser del nostre poble que, 300 anys després, defensa les seves institucions i els drets i llibertats de la seva gent".

Per acabar, ha recordat que "el món local no s'escapa d'aquest setge modern, en forma d'infrafinançament i d'imposició de lleis injustes, ni de la repressió, molts dels represaliats per la consulta del primer d'octubre són alcaldes i regidors. Per aquest motiu, des del municipalisme manifestem que hi som i que hi serem". El manifest ha acabat amb la interpretació de l'himne dels Segadors.

Els actes han iniciat amb un ball d'homenatge a càrrec de l'Esbart Queralt i ha finalitzat amb l'audició de sardanes de la Cobla Pirineu, per amenitzar l'espera abans de la sortida dels autobusos que es dirigeixen a la manifestació de Barcelona d'aquesta tarda.