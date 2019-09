Berga renova les taxes dels serveis municipals i deixa al damunt de la taula la resta d'ordenances

L'Ajuntament de Berga ha aprovat en el ple d'aquest dijous la modificació de les taxes l'Escola Muncipal de Música, el Conservatori dels Pirineus i l'escola bressol municipal Flor de Neu. L'aprovació s'ha fet per majoria absoluta amb el vistiplau de tots els grups municipals perquè aquestes tarifes puguin entrar en vigor l'1 de gener del 2020. Com ja ha explicat Regió7 aquest matí, el govern de la CUP ha decidit retirar la proposta de modificació de tres punts de les ordenances que volien portar a ple a petició dels tres grups de l'oposició.

El regidor d'Hisenda, Marià Miró ha recordat que les modificacions s'havien debatut durant dues hores en la darrera comissió informativa prèvia al ple, si bé ha admès que algunes de les documentacions no havien arribat a temps als regidors per un problema tècnic. Miró ha exposat que la CUP accepta treballar conjuntament la proposta de modificació de les ordenances, tal i com han exposat els regidors de Junts per Berga, ERC i el PSC en el seu torn de paraula.

Els regidors de l'oposició han agraït al govern de la CUP la decisió de retirar les propostes per poder-les debatre conjuntament i estudiar-les "detingudament" abans de portar-les a aprovació. El regidor de Junts per Berga, Ferran Aymerich, ha destacat que hi ha alguns canvis que afecten directament als veïns i que cal estudiar-los a nivell polític i també a nivell veïnal amb les entitats. Per la seva banda, Ramon Camps, d'ERC, ha destacat la manca de temps d'estudiar la informació detingudament. "És important que tots els grups haguem pogut fer la feina de manera prèvia", ha dit. El regidor del PSC, Abel Garcia, ha agraït a la CUP la deferència d'aturar la proposta i s'ha mostrat amb la predisposició de treballar al costat del govern. "No us ho prengueu com una derrota, sinó com una voluntat de sumar".