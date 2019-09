Cercs impulsa actes solidaris per recaptar fons pel tractament d'una nena amb càncer

Cercs fa una crida a la solidaritat. Ajuntament, entitats i veïns del municipi han unit esforços perquè la petita Arlet, de només 5 anys, que pateix un neuroblastoma des dels 18 mesos, pugui rebre el tractament que necessita per fer front a la malaltia. Els pares i la família de l'Arlet han impulsat la campanya Tot és possible a la que durant els propers mesos s'hi inclouran totes les activitats que es programin per a recollir fons perquè l'Arlet pugui rebre el tractament de vuit vacunes valorat en 145.000 euros i que, a hores d'ara, només s'ofereix al Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, als Estats Units.

Aquest dijous, els pares de l'Arlet, la Roser i el Genís, acompanyats de l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer i del regidor Jordi Ragués, han presentat una programació d'activitats solidàries que tindran lloc al municipi d'octubre a gener. Es tracta d'un calendari amb una desena de propostes lúdiques, musicals i esportives amb les que es pretén recollir diners per a finançar el tractament de la jove veïna del municipi. A hores d'ara hi ha una programació provisional, amb algunes dates per acabar de concretar, però tal i com ha recordat l'alcalde, Jesús Calderer, l'objectiu és que aquest calendari s'ampliï amb la suma de noves propostes que proposin la resta d'entitats i veïns del municipi que vulguin sumar-se a la iniciativa.

Calderer ha explicat que "de seguida que vam conèixer la situació ens vam posar en contacte amb els pares de l'Arlet i vam crear una petita comissió per treballar en la programació d'activitats i poder fer una crida solidària". En aquest sentit, l'alcalde espera que els veïns de Cercs i de tota la comarca responguin a les iniciatives. "Necessitem de tota la gent del municipi i de la comarca. És per això que fem una crida a que el pavelló s'ompli a cadascuna de les activitats i puguem dir que som una comarca solidària", ha dit.

Un tractament als Estats Units

Per la seva banda, els pares de l'Arlet, la Roser i el Genís, s'han mostrat satisfets de la resposta que han tingut el consistori i les entitats de Cercs i també de la resta del Berguedà que estan donant suport a la campanya Tot és possible amb diferents iniciatives. La seva filla pateix un càncer infantil del sistema nerviosimpàtic des dels 18 mesos i després de diversos tractaments a l'hospital de Sant Joan de Déu en els darrers quatre anys, la malaltia persisteix. Després de vuit cicles de quimioteràpia combinada amb immunoteràpia durant el darrer any, el mes de maig van donar l'alta a l'Arlet, però poques setmanes després les proves realitzades van tornar a sortir positives i després que els metges valoressin tots els tractaments possibles, el passat juliol se li va amputar la cama dreta.

L'Arlet ara està rebent quimioteràpia i immunoteràpia i, davant la resistència del seu càncer, els metges van informar a la família de l'existència d'un tractament ¡que únicament es realitza als Estats Units d'Amèrica, a un centre especialitzat en el tractament del neuroblastoma. És per això que el proper objectiu és que la seva filla rebi el tractament. "A Sant Joan de Déu se'ns han acabat les opcions i realment no tenim aquests diners per fer front a la teràpia a Nova York i per això, ara, fem una crida per demanar ajuda a tothom qui pugui col·laborar", ha dit Roser Parcerisa. A través de la pàgina web www.totespossiblearlet.com es pot consultar el compte corrent per a fer donatius per a la causa, així com també conèixer els detalls del tractament que ha rebut l'Arlet fins ara i en què consisteix la teràpia als Estats Units. "Només demanem diners per a pagar el tractament, que costa uns 145.000 euros, als que caldrà afegir-hi l'estada del primer mes a Nova York, els viatges i la resta de desplaçaments que haurem de fer durant un any", ha detallat. La vacuna es dosifica en vuit sessions, les tres primeres en un mateix mes i les cinc restants, repartides durant l'any següent.

Programa d'activitats

El calendari d'activitats s'iniciarà el proper 12 d'octubre amb un festival de 12 hores de musica al pavelló de Sant Jordi amb grups de tot el Berguedà que col·laboraran amb la iniciativa. El 3 de novembre tindrà lloc una caminada solidària a càrrec dels Correcamins. Un dels plats forts serà el 23 de novembre, amb el concert d'Els Catarres. "Esperem tornar a omplir el pavelló, que té un aforament de 2.000 persones, i que sigui una festa solidària on tothom, a banda de col·laborar, s'ho passi bé", ha dit Calderer. Les activitats continuaran el desembre, amb propostes gairebé cada cap de setmana: el dia 1, tindrà lloc la festa del Tió, a càrrec de l'Associació dels Reis Mags de Cercs; pel dia 6, s'ha previst un sopar popular; el dia 14 de desembre, hi haurà un gran bingo solidari; el dia 22 de desembre, a Sant Corneli, coincidint amb la recollida de carbó que els Reis fan al Museu de les Mines, també hi haurà una xocolatada solidària; el 28 i 29 de desembre, la comissió del Roseret organitzarà un parc de Nadal solidari. De moment, les activitats que hi ha previstes fins ara, acabaran l'11 de gener amb una sessió de zumba. 3 nov: Caminada Solidaria