Esquerra de Berga demana al govern que retiri les ordenances del ple

El grup municipal d'ERC a Berga ha demanat al govern de la CUP que retiri del ple d'aquest dijous la proposta de modificació de les ordenances fiscals de cara el 2020. En un comunicat, Esquerra ha anunciat que aquest vespre demanarà, al plenari municipal, «la retirada del punt que pretèn aprovar un seguit d'ordenances per la ciutat». Els republicans argumenten que ho demanen perquè els govern de la CUP « no han tingut la deferència de negociar conjuntament amb tots els regidors de l'oposició aquestes ordenances i, d'altra banda, en el fet que no s'han presentat els estudis econòmics ni prou informació».

En el comunicat Esquerra «reitera novament la falta de diàleg, negociació i acord que la CUP manté amb els temes importants. Els regidors esperen que aquesta legislatura l'equip de govern corregeixi aquesta mancança, per així poder avançar i resoldre els temes crucials per la ciutat de Berga».

La CUP presenta la seva proposta

El govern de Berga té previst presentar la seva proposta de modificació de les ordenances als mitjans de comunicació en una roda de premsa aquest migdia de dijous.