La Fira de Santa Tecla de Berga es manté ferma amb l'aposta pel bestiar

Els animals tornaran a ser els protagonistes principals de la Fira de Santa Tecla de Berga. Darrerament, el consistori ha apostat per retornar la festa als seus orígens i enguany es tornarà a evidenciar, el cap de setmana del 21 i 22 de setembre, a la plaça Viladomat i el passeig de la Indústria. L'objectiu és ser "una fira de referència per tot visitant que vulgui veure animals de pastura i dels quals se'n consumeix carn", com ha explicat la regidora Promoció Econòmica, Roser Rifà. Com en els darrers anys, el consistori destinarà uns 21.500 euros a l'esdeveniment.

Així, la fira tornarà a tenir vaca bruna, ovelles, xais i oques, entre altres animals. Enguany, s'ha decidit també fer una aposta ferma pels cavalls, amb una demostració d'anatomia equina pintant sobre un cavall blanc", ha dit Rifà. L'oferta anirà a càrrec d'una l'especialista equina, osteòpata i fisioterapeuta de cavalls, Susanne Lenk. A més de la demostració d'anatomia, l'especialista també realitzarà una mostra de doma natural del cavall al llarg del cap de setmana. Aquesta aposta serveix per substituir la subhasta de bestiar, que per motius logístics no es podrà fer.

Una altra de les novetats d'enguany serà les xerrades que es faran. Una serà "La Vaca de l'Albera: una eina contra el foc i un plaer al paladar", i l'altra anirà a càrrec de la Fundació Miranda, per explicar el seu projecte, sota el títol "Vida i moviment. Transhumància de cavalls en llibertat!".

La fira també comptarà amb una proposta familiar, amb activitats com el taller de cistelleria o el II Concurs Internacional d'Espantaocells de Berga. Aquest darrer presenta un atractiu per a tothom, ja que hi haurà premis. Per als més petits també es recupera la passejada amb poni, que s'havia perdut en els darrers anys.

Altres activitats com una mostra de races autòctones catalanes, el tast d'iniciació al món del vi, maridatge de vins i formatges, actuacions musicals o una foodtruck completen el cartell de la Fira de Maig d'enguany. Una altra novetat serà la presència de productors artesans de productes no alimentaris, però relacionats amb la fira.

Tot i que es tracta d'una fira molt intuïtiva i en la qual no et pots perdre, ja que s'ubica a la plaça Viladomat i el passeig de la Indústria, aquest any s'ha optat per millorar senyalística. Amb l'objectiu de dotar-la d'una bona imatge, s'instal·laran uns tòtems informatius, i els canvis de secció entre l'espai del bestiar, l'espai de les activitats i l'espai musical estaran delimitats amb informacions visuals.



Un cartell que "s'explica per ell mateix"



L'autor de la imatge de la fira i del seu cartell torna a ser el berguedà Salvador Vinyes, que defensa que el cartell "s'explica per ell mateix". L'animal protagonista del cartell d'enguany és una cabra, "perquè estan boges", fent així referència a alguna cosa que "surt de lo normal", ha explicat.

En la imatge s'observa com la bèstia creua un pas de vianants, eludint al fet que "és el seu dia i ho pot fer", el que l'autor considera que així "hauria de ser sempre". La imatge recorda a la cèlebre estampa dels Beatles travessant un pas de zebra a Abbey Road.