L'oposició força la CUP a retirar la modificació de les ordenances del ple d'aquest dijous

L'oposició dels grups municipals de Junts per Berga, ERC i el PSC en bloc ha obligat al govern de la CUP a retirar la seva proposta de modificació de tres ordenances (la 22, la 24 i la 30) que havia inclòs al ple d'aquest dijous. Així ho ha explicat el regidor d'Hisenda, Marià Miró, en la roda de premsa que l'executiu celebra el mateix de la sessió per explicar els punts que es tractaran a la sessió. Minuts abans que es fes la roda de premsa ERC havia demanat la retirada de la proposta de modificació de les ordenances i també havia denunciat el que ha titllat de falta de diàleg i de voluntat de negociar de l'executiu cupaire.

Les tres úniques modificacions d'ordenances que proposava la CUP per el ple d'aquest dijous eren adequar el punt 5.5 de l'Impost de Béns Immobles (IB) a la nova legislació aplicable a instàncies de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària. La disconformitat dels grups de l'oposició rau en el percentatge de bonificació per a la instal·lació d'energia tèrmica o elèctrica que la CUP proposava que fos del 20% però que la llei permet que sigui del 50%. El regidor Maria MIró ha dit que en la reunió informativa de dijous passat amb els portaveus dels grups "els vam proposar aprovar el text i estudiar canviar el percentatge en funció de les dades d'utilització".

La segona ordenança que quedarà al calaix fins al ple d'octubre és la de la piscina i instal.lacions esportives que el govern volia actualitzar "feia deu ansy que no es tocava" ha dit Miró. La proposta va acompanyada d'un informe de l'àrea d'Esports per justificar l'increment que no s'han explicat a la roda de premsa.

La darrera proposta que portava el govern al ple era la de crear una taxa perquè l'Ajuntament de Berga pugui cobrar a les empreses que vulguin rodar anuncis a la ciutat que no existeix. "Ho volem regular i normativitzar" ha dit Miró.

El govern només portarà a l'aprovació del ple els nous preus que proposa per a l'Escola Muncipal de Música, el Conservatori dels Pirineus i l'escola bressol municipal Flor de Neu que s'han d'aprovar avui perquè puguin fer tot el recorregut administratiu pertinent i puguin entrar en vigor l'1 de gener del 2020. Per això és imprescindible que s'aprovin al ple d'aquest dijous , ha exposat el regidor Miró.



"Volem el consens i el buscarem"



Marià Miró ha rebutjat les acusacions de falta de diàleg i de voluntat de negociar que els fan els grups de l'oposició. "La nostra voluntat és ser pro positius. Volem el consens i el buscarem sense perdre de vista els nostres objectius programàtics" ha indicat el regidor. En aquest sentit ha explicat que el govern va informar als grups de l'oposició de la proposta de modificació d'ordenances dijous passat en la comissió de portaveus que es reuneix la setmana abans del ple per parlar dels temes que el govern vol dur al ple. Aquesta reunió va durar dues hores, ha dit Miró.

El regidor ha informat que no ha estat fins el dia abans del ple que l'oposició a través d'un portaveu dels 3 grups (el socialista Abel Garcia) els ha fet saber que si no retiraven les propostes de modificació d'ordenances les votarien en contra. Davant del risc cert de perdre la votació ja que la CUP té 8 dels 17 regidors del ple i la majoria absoluta és de 9, ha fet cas de les demandes dels altres grups i ha retirat les ordenances que volia modificar. "Ho retirem per responsabilitat perquè volem que s'aprovin" ha dit Miró.