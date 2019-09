Més de 450 famílies gaudiran de beques menjador al Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà ha rebut 575 sol·licituds d'ajuts de menjador per al curs escolar que ha començat aquest dijous als 23 centres d'educació primària, 7 centres d'educació secundària i 1 centre d'educació especial del Berguedà.

Les 575 peticions d'ajuts de menjador

són 61 sol.licituds més que el curs anterior. 536 d'aquestes sol·licituds ja estan resoltes (448 atorgades i 88 denegades) i n'hi ha 39 pendents de resoldre, han ifnromat fonts del Consell Comarcal del Berguedà.

Per altra banda,135 alumnes utilitzen el servei de menjador obligatori gratuït. Està adreçat per aquells alumnes que no tenen centre d'ensenyament en el seu municipi de residència.

Pel què fa al transport escolar, el Consell Comarcal del Berguedà gestiona 34 rutes diferents que transporten 423 escolars de primària i secundària des dels seus nuclis de població fins als centres on estan escolaritzats. D'aquestes 34 rutes, 16 es fan amb autocars, 12 més es fan amb taxis i les 6 restants les fa Creu Roja. Dels 423 alumnes que utilitzen el transport, 342 són alumnes de secundària, 54 de primària i 27 d'educació especial.

Fonts de l'ens han explicat que «el Consell continua apostant per la tecnologia en la gestió del transport escolar i està millorant el sistema de dades mitjançant les tauletes electròniques»