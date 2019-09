Montmajor reviu les escenes típiques del Mercat i Tradició pendent de la pluja

«Calces a una pesseta!», cridava una gitana. «Vol un gotet de vi?», oferia l'hostalera als que passaven per la seva vora. «Tenga, una estampita de la virgen», donaven la parella de monges als que s'hi acostaven. Aquests personatges, i molts altres, van tornar a prendre vida, ahir, en una nova edició del Mercat i Tradició de Montmajor. Veïns del municipi van posar-se en el paper del capellà, les trementinaires, el metge o els guàrdies civils per recrear escenes típiques que, no fa pas gaire temps, formaven part del dia a dia de pobles petits com el de Montmajor.

Com cada 11 de setembre, el municipi del baix Berguedà va omplir-se de visitants que van passejar pels carrers per badar entre les parades d'artesania i productes d'agroalimentació; i per distreure's i riure amb els personatges icònics que interactuaven amb ells. Ni la coincidència amb la celebració dels actes de la Diada de Catalunya en molts pobles de la comarca i el desplaçament de molts berguedans a la capital berguedana per participar a la manifestació de la tarda, ni el mal temps van impedir la celebració de la jornada, si bé l'afluència de visitants es va veure afectada lleugerament, sobretot, per l'amenaça de pluja que va ser present durant tot el dia i que va deixar caure alguna gotellada.

L'alcaldessa de Montmajor, que vivia la primera festa al capdavant del càrrec, tot i la situació meteorològica, feia una bona valoració del desenvolupament de la jornada abans de l'inici del dinar popular, que va aplegar unes 300 persones. Maria del Mar Monell assegurava que el consistori continuarà donant suport als geganters i botiguers del Comú de Montmajor, al capdavant de l'organització de la mostra, i va anunciar la intenció d'introduir-hi alguns canvis en l'edició de l'any vinent, coincidint amb el 25è aniversari. «És una activitat que funciona i porta molta gent, però tenim algunes propostes a la reserva per poder-la potenciar», va avançar. «Estem molt contents de la implicació dels veïns que hi col·laboren recreant els personatges i també de la bona resposta de les colles geganteres que participen a la fira i de les parades que integren el mercat». Ahir, van ser a Montmajor nou colles geganteres i més d'una setantena de parades.

Com en els darrers anys, es va retre homenatge a persones implicades en la festa. Els organitzadors van recordar, a títol pòstum, Miquel Altarriba, traspassat recentment, qui durant molts anys va ser la veu del Mercat i Tradició, com a speaker de la festa. També es va homenatjar Montserrat Caellas, veïna i autora d'un llibre de versos.