L'oposició força la CUP a retirar la modificació de les ordenances del ple

L'oposició dels grups municipals de Junts per Berga, ERC i el PSC en bloc va obligar el govern de la CUP a retirar la seva proposta de modificació de tres ordenances (la 22, la 24 i la 30) que havia inclòs al ple d'anit. Tal com ja havia explicat el regidor d'Hisenda, Marià Miró, a la roda de premsa que l'executiu celebra el mateix de la sessió aquest punt va quedar al calaix després que els grups de l'oposició haguessin demanat la retirada de la proposta de modificació de les ordenances al·legant la manca de temps de poder-les discutir i treballar.

Sí que es van aprovar, però, els nous preus que es proposen per a l'Escola Municipal de Música, el Conservatori dels Pirineus i l'escola bressol municipal Flor de Neu. Les taxes es van aprovar amb majoria absoluta per part de tots els grups amb la voluntat que puguin entrar en vigor l'1 de gener del 2020.

Les tres úniques modificacions d'ordenances que proposava la CUP per el ple d'ahir eren adequar el punt 5.5 de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a la nova legislació aplicable a instàncies de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària; l'actualització de les taxes de l'ús de les instal·lacions esportives; i la creació d'una taxa perquè l'Ajuntament de Berga per cobrar l'ocupació de la via pública per al rodatge d'anuncis publicitaris per part d'empreses.

Finalment, però, degut a la demanda de l'oposició, el govern de la CUP va decidir deixar al damunt de la taula aquests canvis amb la voluntat de treballar les propostes conjuntament amb la resta de partits i poder-les aprovar. El regidor d'Hisenda, Marià Miró, va reconèixer el retard en el lliurament d'algunes documentacions per «problemes tècnics» i va destacar que la voluntat de l'equip de govern era «buscar el consens que calgui sense deixar de banda els objectius programàtics».



Porta a porta

Les queixes veïnals per denunciar els incívics que continuen sense seguir el sistema de recollida del porta a porta a la capital berguedana van tornar a ser presents ahir, al ple municipal, de la boca de tots els grups municipals. Primer, Jordi Sabata, de Junts per Berga, que va demanar quines actuacions tenien previstes des del govern de la CUP per acabar amb les problemàtiques que genera el sistema de residus. També van treure el tema Ramon Camps, d'ERC i Abel Garcia, del PSC.