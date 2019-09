El cap de la font del Bou no es col·locarà fins a l'any vinent i la reobertura de la drecera queda pendent

Queralt també va ser un dels temes de debat a la darrera sessió plenària. Concretament, la recol- locació del cap de la font del Bou i la reobertura del camí de la drecera des de Fumanya fins a l'aparcament de Queralt.

Els regidors del govern Aleix Serra i Eloi Escútia van respondre les preguntes de la regidora de Junts per Berga Dolors Rial. En referència a la reobertura del camí de la drecera de les capelles, tallat per despreniments el mes de juliol, Escútia va anunciar que aquesta setmana s'havien rebut els estudis definitius de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a partir dels quals s'hauran de prendre les decisions per actuar-hi, mentre s'espera que hi hagi recursos disponibles. Escútia no va poder determinar quan s'obrirà de nou el camí. «Tan ràpid com puguem», va dir.

Per la seva banda, Serra va explicar que el cap de la font del Bou ha estat restaurat i es recol·locarà en un nou emplaçament -a tocar d'on es trobava habitualment- l'any vinent, quan hi hagi el finançament pressupostat.