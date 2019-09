Govern i oposició treballaran junts la modificació de les ordenances fiscals

Amb una voluntat clara d'entesa i d'anar tots a l'una, el ple de l'Ajuntament de Berga va decidir, dijous a la nit, negociar conjuntament les properes setmanes la modificació de les ordenances que el govern de la CUP portava a aprovació. Després que tots els grups de l'oposició demanessin la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia per manca de temps a l'hora de treballar-les, tots els partits -inclosa la CUP- van acordar estudiar les modificacions plegats perquè puguin aprovar-se al proper ple, les que siguin de caràcter urgent com la de l'Impost de Béns Immobles; o més endavant, la que fa referència a l'actualització de les taxes per l'ús de les instal·lacions esportives municipals.

El regidor d'Hisenda, Marià Miró, va anunciar, abans de l'inici del debat del punt de l'ordre del dia del ple de dijous que feia referència a la modificació de les ordenances, la retirada de tres punts. Tot i que va recordar que les modificacions s'havien debatut durant dues hores en la darrera comissió informativa prèvia al ple, va admetre que algunes de les documentacions no havien arribat a temps als regidors per un «problema tècnic.» Miró va fer pública la voluntat de l'equip de govern de «buscar el consens que calgui sense deixar de banda els objectius programàtics», tal com ja va anunciar Montserrat Venturós el dia de la presa de possessió en l'inici del seu segon mandat.

Els regidors de l'oposició van agrair al govern de la CUP la decisió de retirar les propostes per poder-les debatre conjuntament i estudiar-les «detingudament» abans de portar-les a aprovació. El regidor de Junts per Berga, Ferran Aymerich, va fer ressaltar que hi ha alguns canvis que afecten directament els veïns -com les noves taxes per les instal·lacions esportives- i «que cal estudiar-los a nivell polític i també a nivell veïnal amb les entitats».

Per la seva banda, Ramon Camps, d'ERC, va lamentar la manca de temps per estudiar la informació detingudament. «És important que tots els grups haguem pogut fer la feina de manera prèvia», va dir. El regidor del PSC, Abel Garcia, va agrair a la CUP la bona intenció d'aturar la proposta i va manifestar «tota la predisposició» de treballar al costat del govern. «No us ho prengueu com una derrota, sinó com una voluntat de sumar entre tots», va dir dirigint-se al govern.

Sí que es van portar a ple, amb l'aprovació per majoria absoluta, les noves taxes dels serveis municipals de l'escola de música, el conservatori i l'escola bressol. La sessió plenària va estar presidida per la regidora Roser Valverde, per l'absència de Venturós.