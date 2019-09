Una comissió buscarà un nou espai per a la comparseria de la Patum

Finalment, una comissió executiva cercarà un millor emplaçament per la Casa de la Patum, per evitar que els problemes amb la humitat de l'actual espai puguin tornar a malmetre la comparseria. Tot i que s'havia valorat aquesta opció al Patronat del mes de maig, no ha sigut fins al d'aquest divendres que s'ha decidit tirar-ho endavant. Els regidors del consistori tractaran aquesta qüestió aviat, abans del proper Patronat -previst per al novembre, per crear la comissió en la qual també prendran part alguns membres de l'òrgan.

L'oposició assegura que hi ha «necessitat i urgència» de fer aquest canvi. El suplent del regidor vocal de Junts per Berga al Patronat, Marc Marginet, diu que «la prioritat de tothom és garantir que l'espai tingui unes garanties per assegurar la seguretat de la comparseria. No s'ha de buscar una alternativa per fer un altre pedaç, sinó posar els fonaments de què anem a buscar». Marginet recorda que «en els darrers 10 anys s'hi han deixat molts diners», en aquesta qüestió, critica que encara «no hi ha ni direcció ni línies mestres» i, per això, la Casa de la Patum també ha de servir d'excusa per «decidir d'una vegada què volem fer». «Haurem de demanar diners sobre la base d'un projecte, vinculat a la ciutat i participatiu», diu.

En la mateixa línia es troba Esquerra Berga. «Cal trobar un espai definitiu, no podem anar d'un cantó a l'altre portant les comparses», explica la regidora portaveu al Patronat, Dolors Tous. Els republicans consideren que «cal decidir cap on s'ha d'anar» i adreçar-se a alguna institució com la Generalitat per demanar suport. «Tenim molt potencial i es poden englobar moltes coses en el projecte, com més millor», diu Tous.



Nova composició del Patronat

El Patronat va estrenar divendres els representants del bienni 2019-2021, aprovats en el ple de dijous. Els polítics seran l'alcaldessa, Montserrat Venturós, com a presidenta, la regidora Roser Valverde, com a vicepresidenta primera, el regidor Ivan Sànchez, vicepresident segon, i el regidor Marià Miró, vocal de la CUP. L'oposició la representaran Ferran Aymerich (Junts per Berga), Dolors Tous (ERC) i Abel Garcia (PSC).

A la reunió es van reiterar les consideracions que l'oposició va mantenir al ple, on es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups menys de Junts per Berga, que es va abstenir. El regidor Marginet va recordar que els estatuts estableixen que el vicepresident primer ha de ser el regidor de Patum i el segon el de Cultura, dos càrrecs que ocupa Valverde. «Entenem com a lògic que pugui ser el regidor de Patrimoni [Sànchez], però els estatuts no ho contemplen», va dir, per la qual cosa va proposar una revisió dels estatuts, pendent des de fa 2 anys, la qual Valverde i Sánchez van trobar oportuna. Marginet va dir que tampoc trobaven «proporcional» que hi hagués 4 membres de la CUP i 3 de l'oposició (1 per grup).

El portaveu d'Esquerra Berga, Ramon Camps, va sol·licitar demanar un informe sobre si el Patronat havia de complir alguna normativa pel que fa a la paritat. «Pot ser complicat, però ens agradaria saber si s'ha de complir o no, per introduir-ho si s'ha de fer la modificació». Valverde va trobar «molt encertada» l'apreciació.

El Patronat també va tractar la proposta del concurs públic de projectes pel disseny del nou vestuari dels gegants, previst per al període 2020-2021. D'altra banda, es van proposar finalitats per al pressupost participatiu de 3.000 euros, com canviar els vidres dels baixos de l'Ajuntament on s'exposen algunes peces per Corpus o millorar l'empostissat dels músics, i es va informar que l'acte de celebració de la proclamació de Patrimoni de la humanitat es farà el 22 de novembre i estarà basat, per quart any consecutiu, en la projecció d'entrevistes a persones que han contribuït en la festa, enguany Angelina Vilella i Josep Collado.