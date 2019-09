Tot de curiosos acudeixen a Cal Rosal en el primer cap de setmana de mercat

Pocs compradors i molts curiosos. Tot i que ahir no va ser un dia de grans vendes, la presència de dues parades amb caixes de rovellons, entre altres bolets, en el Mercat del Bolet de Cal Rosal donava el tret de sortida a la temporada boletaire, encara que no hagi començat amb bon peu. Aquest ha estat el primer cap de setmana que el tradicional mercat de l'antiga colònia ha estat obert i força persones es van apropar ahir al migdia a les parades que en venien, bàsicament a preguntar-ne el preu.

Els responsables de les parades venien ahir mig quilo de rovellons a 18 euros, sent conscients que, amb tota seguretat, en les properes setmanes baixarà el preu, quan els boletaires en trobin més als boscos si el temps propicia que en surtin. Els venedors asseguraven ahir que, tot i haver-n'hi pocs, els boletaires més experimentats en troben i els hi venen. «Dissabte em van portar quatre quilos de rovellons», explicava Francisca Martínez, una veterana venedora de bolets de Cal Rosal. «Bàsicament, la gent ha vingut a demanar informació i a saber com està començant aquest any la temporada», afegia. A les caixes de les parades hi havia poca varietat, bàsicament rovellons i camagrocs, però suficient per inaugurar la temporada boletaire.

Ahir no hi havia totes les parades obertes. N'hi havia quatre, i la meitat no eren de bolets, sinó de productes alimentaris artesanals, que també tenen la seva clientela i que ahir ajudaven a donar més ambient al Mercat de Cal Rosal. Properament obriran les que ahir estaven tancades.

L'altra punt de venda de bolets, la prada regentada per Lluïsa Vilalta, que porta una dècada venent en el mercat, també tenien caixes de rovellons a 18 euros el mig quilo. Afegia que també hi ha altres bolets de temporada bons i que són ideals per elaborar plats de temporada que estan millor de preu. «Mig quilo de camagrocs costa 12 euros, i mig de rossinyols, 10», explicava.

Tot i que ahir molta gent visitava el mercat per informar-se, els venedors asseguraven que no són preus orientatius perquè la temporada és llarga i, amb tota seguretat, la variació serà considerable ben aviat. És la llei de l'oferta i la demanda del món boletaire, que va canviant en qüestió de dies depenent de si es fan bolets, si molts boletaires en venen i si els clients s'apropen a comprar-ne.

Vilalta també tenia a la seva parada de ceps deshidratats que «costa molt poc guardar-los per a l'hivern» i altres productes derivats, com olis de tòfona i risotto amb bolets. Els venedors esperen que Cal Rosal es torni a convertir, un any més, en un dels punts de venda referents i que els turistes es parin a l'antiga colònia.