La febre pels bolets comença a omplir els boscos del Berguedà tot i que no en surten

Hi havia més cistelles que bolets aquest cap de setmana als boscos del Berguedà. La febre per buscar bolets ha començat a omplir les muntanyes de la comarca d'experts i aficionats a la recerca de rovellons i camagrocs, dos dels més típics de la tardor, però gairebé tots sortien amb les mans buides. Encara no n'hi ha. Boletaires bregats a trobar-ne asseguren que aquesta temporada, com ja ha passat en els darrers tres anys, s'està retardant la florida.



Ha plogut poc. Les altes temperatures dels darrers dies han impossibilitat que les precipitacions propiciessin l'aparició de bolets i el vent que ha bufat, que juga en contra dels preuats fongs, ha estat un altre obstacle. Només els boletaires més experimentats n'aconseguien trobar, però molt pocs i amb dificultats. «He trobat algun rovelló i algun cep, però gairebé no n'hi ha. Aquest inici de temporada està sent fluix perquè el bosc està molt sec i fa calor. Els pronòstics indiquen que d'aquí a uns dies plourà i hem de veure si amb la humitat en surten», explica Judit Artigas, de 21 anys, una experimentada buscadora de bolets, tot i ser molt jove. La seva família regenta a Bagà un establiment d'aliments de proximitat, on venen bolets, i tan ella com el seu pare i l'avi han crescut immersos en la cultura boletaire.



Artigas va sortir ahir al matí a les muntanyes del Cadí i en va arribar a trobar, però molt pocs. «El que he vist és gent que en buscava, perquè la creixent afició porta molta gent als boscos», explicava. A la pujada dels Rasos de Peguera es podien veure alguns cotxes estacionats a la carretera i al pàrquing que hi ha a l'antiga estació d'esquí, senyal que els boscos comencen a estar freqüentats per boletaires. Al capdamunt dels Rasos, una família manresana portava una cistella, tot i que estava buida. No havien trobat cap bolet. «Amb l'excusa dels bolets, hem vingut a fer una excursió per la muntanya. Hi hem anat més per passejar, però el cert és que no n'hem vist cap», explicava Marc Sixto, que estava amb la parella, Julia del Baño, i la filla. «Venim habitualment a buscar-ne perquè ens agrada la muntanya, però no som experts», afegia Del Baño.



Els boletaires s'encomanen a les previsions dels meteoròlegs i esperen que aquesta mateixa setmana comenci a canviar la situació. «Si ara plogués, en 15 dies en podríem veure alguns. Esprem no tenir una temporada tan irregular com la de l'any passat», recorda un veterà boletaire de Berga, Josep Traserra, membre de la Penya Boletaire i d'una família avesada a buscar-ne. De fet, Traserra diu no haver anat encara aquest any al bosc perquè no n'hi ha.



El boletaire berguedà considera que la meteorologia està canviant i de retruc també la florida. «Trobem bolets podrits perquè tenim temperatures altes, i per veure llenegues cada cop hem d'anar més amunt. Crec que el temps està canviant, i això és un símptoma més del fenomen», afirma.



Per la seva banda, Raül Casado, veí de Gironella de 33 anys i membre d'una família molt aficionada als bolets, també explica que el seu pare va trobar rovellons i camagrocs, però poca quantitat. «En va trobar a les obagues de les muntanyes més humides de l'alt Berguedà. Va anar fins a Saldes», explicava. És dels pocs afortunats que aquest cap de setmana, gràcies al bon ull del seu pare, va poder cuinar bolets a casa. Els que es veuen són a l'alt Berguedà i a la Cerdanya.



Casado també explica que en els darrers tres anys la meteorologia ha fet retardar la florida, tot i que no s'aventura a afirmar que el canvi climàtic hagi afectat de forma irreversible el comportament dels bolets, i recorda que «fa uns cinc anys al juliol ja se'n van veure bastants perquè va ploure».



Tot i un setembre gens prometedor, els boletaires més experimentats expliquen que encara és massa d'hora per saber com serà la temporada i que cal estar atents a les temperatures i a les pluges dels propers dies. En tot cas, en els darrers dies els primers aficionats ja han començat a anar a la muntanya.