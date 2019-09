El Museu del Ciment Asland recupera i incorpora una part de la corona dentada del molí de clínquer

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug, ha recuperat i instal·lat una part de la corona dentada del molí de clínquer que té exposat a l'entrada. Fonts del museu han informat que "amb la incorporació d'aquesta corona dentada, l'objecte exposat guanya en realisme, ja que hi mancava aquesta peça des de la seva instal·lació al museu el 2016"

El molí prové d'una donació de l'empresa Beton Catalán, SA i havia estat en funcionament a l'empresa Cabi, a l'antiga fàbrica de ciment de La Consolació, al terme municipal de Cercs fins l'any 1989, en què l'empresa va cessar la seva activitat.

El molí de clínquer és una peça fonamental per comprendre el procés d'elaboració del ciment. El molí incorpora una bomba de flux i es compon d'un cos cilíndric, de 10 metres de longitud i 2 metres de diàmetre aproximadament, en el qual es triturava clínquer per a l'obtenció de ciment. El clínquer és un material de construcció que s'obté de calcinar els principals constituents del ciment fins a la fusió parcial. Després de refredar-se, es mol, es barreja amb guix i es tritura per obtenir el producte final: el ciment.



L'antiga Asland



La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, en el municipi de Castellar de n'Hug, es va tancar a la dècada dels anys setanta del segle XX. "Les restes avui visibles encara posen de manifest l'espectacularitat d'un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en un singular entorn natural" han indicat fonts del museu