La plaça dels Països Catalans i l'explosió de la torre Felipó

La torre estava col·lectivitzada per la CNT, que a l'hora de fugir va aplicar la política de terra cremada: els republicans van omplir les calderes de l'edificació amb dinamita. Quan van arribar les tropes franquistes, que a l'avantguarda estaven formades essencialment per soldats del nord d'Àfrica, van encendre les calderes i, consegüentment, la torre i els soldats van saltar pels aires. Els soldats moros –coneguts així popularment– van ser enterrats als afores del cementiri, perquè la religió cristiana no permetia fer-ho a dins.