La temporada boletaire dinamitza els comerços de l'antiga colònia tèxtil i omple els restaurants

Els restaurants estaven pràcticament plens ahir al migdia a Cal Rosal a l'hora de dinar i les botigues, coincidint amb el primer cap de setmana de Mercat del Bolet, tenien les portes obertes per donar més ambient i per no deixar escapar l'oportunitat d'atendre clients, que hi van especialment atrets pels bolets i que, moltes vegades, acaben comprant als establiments que hi ha a la vora.

El mercat, de fet, és una iniciativa que va sorgir per donar embranzida al sector comercial de l'antiga colònia, sobretot des que l'autovia C-16 va desviar els vehicles que es desplacen en direcció Barcelona, o en sentit Berga, sense haver de passar per Cal Rosal.

«El bolet i el mercat que s'hi és un reclam», explica Boris Lapuerta, propietari de NaturCadí. De fet, en aquest establiment elaboren xocolata i, sabent que molts visitants van a Cal Rosal pels bolets, venen una xocolata de ceps. Lapuerta considera que, tenien en compte l'interès pels bolets, s'hauria de desestacionalitzar i potenciar els que surten en altres èpoques de l'any.