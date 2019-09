La CUP rebutja que el Consell del Berguedà hagi rebut una delegació d'Aràbia Saudita

Segon per l'esquerra Eusebi Casanellas i al seu costrat Lluís Vall, president de l'Agència amb els dos representants de l'Aràbia Saudita, dilluns Arxiu particular

La CUP ha rebutjat que el Consell Comarcal del Berguedà hagi rebut una delegació d'Aràbia Saudita aquesta setmana. En un comunicat es mostren «profundament preocupats i, alhora, avergonyits per la recepció i reunió entre membres del Consell Comarcal del Berguedà i una delegació del govern de l'Aràbia Saudita amb el pretext de "compartir inquietuds, experiències i reptes per la valorització del patrimoni cultural».

Els cupaires han explicat que «hem tingut coneixement d'aquesta trobada per una piulada feta ahir dilluns des del compte de twitter del Consell Comarcal en que el nou president de l'ADB apareix acompanyat dels representants saudites». En el seu comunicat afirmen que «sempre és interessant obrir-nos al món per incorporar noves idees, metodologies i coneixements que ens permetin créixer com a comarca però hem de ser suficientment madurs com per saber que hi ha passos que són excessius. En aquest cas s'ha traspassat una línia vermella molt perillosa que ens preocupa profundament» atès que Aràbia Saudita és un regim autoritari en forma de monarquia absoluta.

La CUP exposa que en l'informe anual d'Amnistia Internacional «mostra la llarga llista de delictes d'estat» que s'hi cometen. «De fet, Amnistia Internacional ha qualificat aquests últims mesos com "l'any de la vergonya" a l'Aràbia Saudita per la detenció i atacs a activistes, periodistes, acadèmics i escriptors. S'hi ha torturat dones que, a més, han patit abusos sexuals i seran jutjades per exercir la llibertat d'expressió». I durant aquets 2019 «les autoritats saudites han executat almenys 110 persones. I a tot això cal sumar-hi les condicions resultants d'un règim que manté el 50% de la seva població oculta i sense drets i regida per lleis de tipus medieval. Dos exemples més relacionats amb les llibertats individuals: l'adulteri es castiga amb lapidacions i les relacions homosexuals, de manera freqüent, amb la pena de mort. Tot això en un país amb qui Espanya –a través de la figura del rei- manté relacions comercials pel que fa a armament militar. Aquesta és una situació àmpliament denunciada per diversos sectors de la societat i la política catalana»

En el comunicat els cupaires es pregunten «per què s'ha produït aquesta reunió? Quins en són els motius? Si els representants del Consell presents a la reunió coneixen aquesta realitat és denunciable i cal demanar explicacions. Si, en canvi, s'hi han reunit perquè desconeixen el que passa a l'Aràbia Saudita, potser ens hem de preocupar dos cops. Demanem explicacions i detalls d'aquesta trobada, saber quines són les intencions futures i, sobretot, una rectificació pública per part dels nostres representants.

Visita de la Comissió internacional de patrimoni industrial

Segons ha pogut saber Regió7 la visita dels representants de l'Aràbia Saudita no ha estat organitzada pel Consell Comarcal del Berguedà. La delegació va visitar el Berguedà per conbèixer diferents actius patrimonials de la mà d'Eusebi Casanellas membre de la Comissió Internacional per a la Conservació del Patrimoni Industrial (Ticcih), vicepresidnet del Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig i membre del Comitè del Paqtrimoni Industrial i de l'Enginyeria d'Europa Nostra. Casanelles els va acompanyar a veure el Museu del Ciment de l'Asland, entre d'altres. També van fer una visita al Consell per presentar-se segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts solvents. A l'ens comarcal van ser rebuts per Lluís Vall president de l'Agència.