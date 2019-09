Berga acull la projecció de «En/Femme» un documental sobre el col·lectiu trans

El Teatre Patronat de Berga acollirà el dia 27 de setembre a les 8 del vespre l'estrena del documental «En /Femme» sobre el cross-dressing o pràctica travestí, un treball d'Alba Barbé i en el que hi apareix la baganesa Patrícia Vianor. Aquest documental «mostra l'experiència de diverses persones, la dinàmica de les identitats, així com les ambivalències i la complexa situació que pot viure o percebre la persona en relació a la identitat de gènere o a l'expressió de gènere».

En/Femme s'ha exhibit a més de 60 municipis d'arreu de Catalunya, des del juny del 2018 quan es va presentar a la Filmoteca de Catalunya.

Un cop acabi la projecció hi haurà un col·loqui amb la directora Alba Barbé Serra, doctora en antropologia social i cultural i diversos protagonistes, com la berguedana Patricia Vianor promotora que el documental hagi arribat al Berguedà.

El Consell Comarcal del Berguedà presenta aquest documental «amb l'objectiu de continuar visibilitzant les violències de gènere, l'homofòbia i la transfòbia i de contribuir al ple reconeixement dels drets de totes les persones» han indicat fonts de l'ens.



Igualtat de gènere



La projecció d'aquest documental forma part de la feina que duu a terme el Consell Comarcal del Berguedà «per contribuir a la igualtat de gènere». A més de les accions de sensibilització- com la que tindrà lloc el dia 27 de setembre-, «des de fa gairebé dos anys ofereix el Servei d'Atenció Integral a les persones LGTBI, acompanyament pel coneixement del recursos específics, dóna suport específic davant les denúncies per discriminació per raó d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere». Per exemple «les persones trans que vulguin sol·licitar el canvi de nom per a la seva targeta sanitària ho poden fer adreçant-se a aquest servei».

Fonts de l'ens berguedà han destacat «la importància que la ciutadania participi en les accions de sensibilització» ja que es considera «clau per contribuir a l'assoliment d'una societat sense discriminacions de gènere, i on totes les persones visquin lliures de qualsevol tipus de rebuig i violència».