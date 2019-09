La Fundació Impulsa beca 14 alumnes de formació professional

La Fundació Impulsa becarà catorze alumnes del Berguedà perquè puguin fer algun curs de formació professional. Aquesta és la primera vegada que la fundació dona aquestes beques a la comarca però des de fa quatre anys que tenen el mateix programa a Osona i un a la Garrotxa. Els professors de sis centres de secundària del Berguedà han triat quins alumnes creuen que tenen més potencial, sobre la base del talent i l'esforç, i posteriorment la fundació va seleccionar els perfils a qui oferir la beca, que inclou una ajuda econòmica, un ordinador portàtil i l'acompanyament d'un mentor, que els guiarà i donarà suport en els estudis que vulguin fer.

Els catorze joves escollits ja han signat el conveni i ja estan llestos per començar el curs en diferents centres que ofereixen formació professional. Durant els darrers mesos, la coordinadora de la Fundació al Berguedà, Laura Ortiz, s'ha anat reunint amb els alumnes becats per explicar-los el funcionament.

Recentment, alguns membres de la Fundació Impulsa s'han reunit amb les famílies i tutors legals dels alumnes becats per la fundació a l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb) per donar tret de sortida al nou curs acadèmic 2019-2020.

La Fundació Impulsa promou l'accessibilitat d'alumnes de la Catalunya Central als cicles de formació professional (FP), acompanyant-los de manera transversal per obrir-los noves oportunitats professionals, segons fonts de l'entitat

Fundada per joves empresaris osonencs, la Fundació ha acompanyat més de 100 joves, dels quals el 95% han acabat els estudis, el 62% continuen estudis de grau superior i el 71% aconsegueixen feina.

L'any 2018, l'Aceb va plantejar impulsar una iniciativa sorgida del Consell Empresarial d'Osona per potenciar la formació de joves. La raó és que després d'una prospecció empresarial, visitar i contactar amb unes 140 empreses berguedanes des del mes de setembre del 2016 es va detectar manca de personal qualificat. La iniciativa s'emmarca en el projecte Impulsa, «pensat per a joves que tenen vocació per estudiar formació professional però que no disposen de recursos econòmics per poder-se formar».