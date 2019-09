L'Oficina de Turisme del Berguedà rep a l'estiu 800 visitants tot i estar en obres

L'Oficina de Turisme Comarcal del Berguedà, situada al peu de la C16, just a sota del Càmping Berga Resort i gestionada per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, està pendent de reformes. Tot i així, per tal de mantenir el seu servei obert al públic s'ha habilitat una petita zona de la l'oficina on s'ha continuat atenent als turistes i també als empresaris del sector de la comarca cada dia de dilluns a diumenge durant els mesos de juliol i agost.

Aquest estiu han passat més de 800 turistes per l'Oficina de Turisme a sol·licitar informació. Segons les dades facilitades per l'Agència de Desenvolupament, la procedència de la majoria dels turistes, amb un 74% del total, ha estat de Catalunya, mentre que un 9% ha estat de la resta de l'estat espanyol. El tercer país de procedència dels turistes és França amb un 7%, mentre que la resta de visitants que han passat per l'oficina de turisme han estat d'altres indrets com el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos i els Estats Units d'Amèrica.

Segons les dades de visitants a l'Oficina de Turisme Comarcal, es pot dir que el Berguedà és una destinació familiar ja que el 46% del públic que ha passat ha vingut en família però també molta gent ens visita en parella (24%), sol (14%), amb amics (14%) i en grups organitzats (2%).

Les empreses i entitats del sector turístic també utilitzen els recursos de l'Oficina de Turisme del Berguedà per recollir o portar material de difusió dels recursos comarcals, sol·licitar informació, etc. Durant aquest estiu s'han repartit més de 5.000 fulletons i/o mapes de promoció turística de la comarca a 38 hotels, càmpings, museus, cases de turisme rural, oficines de turisme i restaurants.