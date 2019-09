Berga inicia la quarta edició del projecte Dones Actives amb activitats tot el curs

L'Ajuntament de Berga impulsa una nova ecidió del projecte 'Dones Actives' per fomentar espais reals d'intercanvi, participació i inclusió entre dones que comparteixen diferents inquietuds. Segons han explicat fonts municipals, es tracta de la quarta edició d'aquesta iniciativa impulsada per l'àrea de Feminisme, LGTBI i Societat Inclusiva de l'Ajuntament de Berga amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà. 'Dones Actives' "promou la convivència i la cohesió social i també fomenta l'empoderament de les dones a través de diferents activitats permanents i dirigides. Aquestes activitats afavoreixen el creixement personal i faciliten el flux de coneixement i traspàs d'experiències entre dones de diferents àmbits arrelades a la ciutat i dones nouvingudes."



El projecte s'adreça al col·lectiu de dones d'orígens, cultures, edats i perfils socioeconòmics diversos. En aquest sentit, la iniciativa preveu la participació de dones nascudes i arrelades a la ciutat i dones migrants. Segons les mateixes fonts, va dirigit a dones que "vulguin crear o ampliar la seva xarxa relacional, conèixer recursos per millorar la seva salut, tenir eines per combatre la discriminació de gènere i adquirir informació per aprendre a educar en valors d'igualtat."

La passada edició es va tancar amb la participació d'unes 50 dones, aproximadament. Totes elles van valorar positivament el projecte i l'oferta d'activitats realitzades. Enguany, 'Dones Actives' s'iniciarà a l'octubre i finalitzarà al juny. Una de les novetats destacades de la 4a edició serà la realització d'una formació en matèria de perspectiva de gènere i d'interculturalitat dirigida a les persones encarregades de dinamitzar les activitats i també a les dones participants en les activitats que desitgin formar-se en aquesta matèria. L'objectiu és aconseguir que la xarxa de dones creada durant el projecte sigui dinàmica, efectiva i diversa.



Calendari d'activitats

Dilluns: de 9.30 h a 10.30 h - Zumba - El Tossalet.

Dijous: 9.30 h a 10.30 h - Ioga - Hotel d'Entitats.

Primer dimecres de cada mes - de 10 h a 12 h - Passejades (sortida pàrquing Font del Ros).

Mensualment, a cada activitat es faran tallers al llarg de l'any per treballar els objectius del projecte.



Les inscripcions podran formalitzar-se fins al divendres, 27 de setembre, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Berga. Per a més informació, podeu adreçar-vos al Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones situat a la seu del Consell Comarcal del Berguedà (C/ Barcelona, 49), al telèfon 93 821 35 53 i a l'adreça de correu electrònic siad@ccbergueda.cat.