Berga realitzarà una sessió de defensa adreçada a dones i persones transsexuals

La Policia Local de Berga ha programat una sessió dedicada a la defensa personal que es portarà a terme el dissabte, 5 d'octubre, al Pavelló d'Esports. Es tracta d'una jornada adreçada a dones i transsexuals per promoure el coneixement d'eines i recursos relacionats amb la seguretat personal, a través de l'aprenentatge de tècniques de prevenció i actuació davant d'una situació d'agressió. La formació consistirà en exercicis pràctics per afavorir la confiança de les dones i respondre de manera ràpida i eficaç davant de la vulneració de la seguretat personal.

La sessió serà gratuïta i estarà impartida per Vanessa Muñiz i Victor Velázquez, dos agents de policia especialitzats en l'àmbit de la formació sobre seguretat i defensa personal. Les places per assistir al curs són limitades i, per això, caldrà inscriure's prèviament a través de l'adreça de correu electrònic montanabq@ajberga.cat. Les persones interessades en participar-hi hauran de ser majors de 16 anys i, en cas de ser menor de 18 anys, serà necessari presentar una autorització del pare, mare i/o el tutor/a legal.

La formació sobre defensa personal organitzada per la Policia Local de Berga començarà a les 10 del matí i tindrà una durada aproximada de tres hores. La sessió compta amb el suport de la regidoria de Feminisme, LGTBI i Societat Inclusiva i la campanya 'Vull la nit!'.