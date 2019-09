Gironella firma un conveni amb Càritas per coordinar el Banc d'Aliments municipal

L'Ajuntament de Gironella ha tancat un conveni amb Càritas per a la coordinació del Banc d'Aliments de Gironella que tindrà una vigència d'un any i es renovarà anualment de manera automàtica. El servei va impulsar-se l'abril de 2016 amb la voluntat d'oferir una acció comunitària des d'un espai condicionat per la distribució d'aliments que compta amb la col·laboració d'entitats del municipi que treballen per la millorar la situació de les persones i famílies amb dificultats socioeconòmiques. Tal i com han recordat fonts municipals, el Banc d'Aliments facilita aliments bàsics a persones i famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir adequadament les seves necessitats d'alimentació.

Teresa Terricabres, regidora d'Atenció Social i Voluntariat, explica que Caritas Gironella és una peça fonamental del Banc d'Aliments, i la signatura d'aquest conveni, de 2.000 euros anuals, permet "reforçar el projecte i garantir-ne l'èxit". Terricabres també agraeix a tots els voluntaris i comerços de la vila que participen al projecte.

El servei està gestionat per l'equip de serveis socials de l'Ajuntament de Gironella, que fa la derivació i seguiment al Banc d'Aliments de persones i famílies, el control d'estocs i realització de compres d'aliments i productes d'higiene i neteja, i la coordinació amb la brigada municipal pel correcte emmagatzematge dels productes del Banc d'Aliments; i Càritas que porta la coordinació dels voluntaris pel servei de la distribució i la gestió i organització del magatzem.

Actualment s'atenen un total de 78 famílies, i participen més de 20 voluntaris. El Banc d'Aliments disposa d'aliments bàsics procedents del ministeri, com ara pasta, llegums, llet... i l'ajuntament hi aporta productes de neteja de la llar, higiene personal, i alimentació infantil i aliments frescs. A més, alguns comerços i forns de la vila cedeixen aliments frescs.