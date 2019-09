Les piscines municipals de Berga tanquen la temporada d'estiu amb 6.680 usuaris

ARXIU PARTICULAR

Piscines de Berga ARXIU PARTICULAR

Berga ha tancat la temporada d'estiu a les piscines municipals de la zona esportiva Toni Sabata amb un total de 6.680 usuaris. Segons han informat fonts municipals, durant els 82 dies que les instal·lacions de bany van estar obertes al públic (del 15 de juny al 4 de setembre), es va registrar la venda de 6.361 entrades d'un sol accés i 198 abonaments. Tanmateix, cal sumar-hi els 121 infants i joves que van fer ús de les piscines a través de les entitats organitzadores de diversos campus esportius que es van portar a terme a la ciutat durant el període estival. El juliol va ser el mes que va comptar amb una major afluència, ja que es van comptabilitzar 2.896 banyistes. Aquestes dades, però, no inclouen els usuaris i usuàries registrats durant els episodis d'onada de calor en què l'accés a la piscina era gratuït i limitat per l'aforament de la instal·lació (383 persones).



Xifra d'entrades d'accés diari

Unes 6.361 persones van accedir a les instal·lacions de bany mitjançant la compra de tiquets d'accés únic. Del total d'entrades venudes, 3.736 corresponien a la tarifa adulta i 2.625 eren tiquets infantils. Pel que fa a les dades registrades per mesos, al juny es van dispensar un total de 851 tiquets, al juliol van ser 2.695, a l'agost 2.756, mentre que el mes de setembre va tancar amb 59 entrades venudes.



Venda d'abonaments

En referència als abonaments, es van vendre 108 de quinze serveis, 73 de trenta serveis i 17 de temporada. Del nombre total d'abonaments venuts (198), 81 van ser infantils i 117 adults. Si desglossem les xifres en funció de la tipologia d'abonaments dispensats per mesos, l'abonament de 15 serveis va ser el més venut. En aquest cas, es van vendre 22, 61 i 25 unitats durant els mesos de juny, juliol i agost, respectivament. Els usuaris i usuàries també van adquirir 25, 40 i 8 abonaments de trenta serveis entre els mesos de juny, juliol i agost, mentre que la venda d'abonaments de temporada es va reduir a 9 unitats al juny i 8 al juliol.



Ingressos i costos de manteniment

La piscina municipal ha registrat uns ingressos de 26.257 euros provinents de la venda d'entrades i abonaments. En aquest sentit, s'han obtingut 16.853 euros del pagament d'entrades d'accés únic, 7.785 euros de la venda d'abonaments i 1.619 euros dels tiquets a preu reduït corresponents als usuaris i usuàries dels campus esportius. Per últim, l'Ajuntament de Berga ha destinat 47.778,84 euros a les tasques d'adequació i manteniment de l'equipament entre les que s'inclouen la compra de productes i materials per a la neteja de les piscines, les analítiques de l'aigua, la renovació del sistema de tancament dels accessos a la instal·lació etc. Una de les despeses més destacades ha estat la renovació de la làmina d'impermeabilització de la piscina exterior de dalt, que ha tingut un cost de 27.536,51 euros.