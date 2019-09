La fira de Santa Tecla de Berga fa pedagogia de les races d'animals autòctones

Pel davant de desenes d'espectadors han desfilat, aquest matí, exemplars d'animals de diverses races autòctones del país. Amb l'objectiu de fer pedagogia entre els visitants de les diferències que hi ha entre cada raça i explicar-los les seves característiques, l'Ajuntament de Berga, en col·laboració amb els ramaders, ha incorporat una nova activitat a la Fira de Santa Tecla d'enguany, que ha obert portes aquest matí de dissabte.

Un exemplar de cavall dels Pirineus, una vaca bruna, una de l'Albera, una ovella ripollesa i un gall negre català han estat els protagonistes d'aquesta mostra de races autòctones. Els presents han pogut conèixer-ne els detalls com la seva procedència o característiques gràcies a les explicacions dels ramaders. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, que s'estrena amb la fira, ha detallat que l'objectiu és que els visitants, a banda de passejar-se entre els tancats de l'exposició del bestiar, també puguin obtenir alguna informació més sobre el tema. "Marxar amb un coneixement més acurat de quins animals tenim al territori, molts dels quals ens mengem", ha explicat.

La mostra ramadera de la capital berguedana ha començat pendent del cel i amb alguns ruixats que ja han fet acte de presència a primera hora i a mig matí. Tot i que les activitats, de moment, s'han mantingut, els visitants han hagut d'aixoplugar-se i la previsió de mal temps, ha fet minvar l'afluència.

Més enllà de l'exposició de bestiar i de la mostra de races autòctones, la fira es complementa amb desenes de parades d'agroalimentació i artesania. Durant tot avui, i també demà diumenge, s'han programat activitats com el tast d'iniciació al món del vi o la trobada d'acordions d'aquesta tarda. Una de les propostes que també ha captat l'interès dels visitants ha estat la demostració d'anatomia equina. L'osteòpata i fisioterapeuta de cavalls Susanne Lenk ha pintat sobre la pell d'un cavall com és la seva musculatura i anatomia, i posteriorment ha fet una explicació sobre quines són les característiques dels ossos i els músculs dels cavalls i com s'han de domar i muntar de manera respectuosa i perquè el seu cos no pateixi.