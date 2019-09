La Fira de Santa Tecla promourà animals de races autòctones i les activitats equines

Berga acull avui i demà la Fira de Santa Tecla, que enguany aposta per donar a conèixer animals de races autòctones i catalanes amb l'exhibició d'exemplars d'ovelles, xais, gallines, oques, cavalls i vaca bruna.

La fira tindrà la participació de l'osteòpata i fisioterapeuta equina Susanne Lenk, que farà activitats de divulgació sobre l'anatomia dels cavalls i demostracions de doma natural. Aquestes activitats «substituiran la subhasta de bestiar, que aquest any no podrà realitzar-se per motius logístics», ha explicat la regidora Roser Rifà.

Enguany hi haurà 58 expositors i 130 caps de bestiar, el principal reclam de la mostra, que es podran veure al recinte firal del passeig de la Indústria.

Una de les novetats de la mostra agrícola i ramadera serà l'habilitació d'un espai dedicat als artesans no alimentaris. L'objectiu és donar rellevància als artesans del territori que ofereixen productes d'artesania relacionats amb el món agrari i el bestiar.