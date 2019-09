Gironella invertirà 80.000 euros per treure sediments del riu Llobregat

L'Ajuntament de Gironella invertirà 80.000 euros per treure 7.500 metres cúbics de sediments i del fangs de l'interior de la llera del riu Llobregat al seu pas pel mig del nucli urbà del municipi. Segons ha explicat a Regió7 David Font, alcalde del municipi, «fa més d'un any ens vam presentar a una convocatòria de l'Agència Catalana de l'Aigua, al pla de manteniment de lleres públiques». I és a Gironella, municipi on el riu passa pel mig del nucli, «tenim una llera molt àmplia i se'ns hi acumulen sediments i fangs». La darrera neteja gran que s'hi va fer data del 2011.

El batlle estima que actualment hi ha dipositada una capa de 60 centímetres de gruix al tram central del riu, el que passa pel nucli urbà. Els tècnics han calculat que caldrà retirar 7.500 metres cúbics de materials. La zona més afectada és a les roques del Pont Vell, on hi ha «més fang que aigua». El cost de la intervenció l'assumirà en el 80% l'ACA i en el 20% restant el consistori. «Aquesta és la primera vegada que rebem una ajuda per fer aquesta neteja, que fins ara havia sufragat íntegrament l'Ajuntament», ha dit Font.

L'acumulació de fangs genera problemes a la imatge de la població, perquè dificulta les repoblacions de truites que hi vulguin fer els pescadors perquè hi ha menys aigua al riu i perquè altera els hàbits de la flora i la fauna, ha indicat l'alcalde. «Volem que la làmina d'aigua estigui en unes condicions òptimes i que la fauna gaudeixi d'un habitat en condicions».

L'alcalde gironellenc ha indicat que «ens agradaria que aquestes obres estiguessin planificades abans de final d'aquest any». Les obres consistiran a reduir el cabal del riu Llobregat perquè hi puguin entrar les màquines i retirar els fangs i sediments, que es posaran a assecar. Un cop estiguin secs, es portaran a l'abocador comarcal de residus de Font Ollera.