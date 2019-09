La junta de l'Agència del Berguedà no aprova la retribució del president

La junta general de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà va tombar, divendres, la proposta de retribució per al nou president de l'ens. En aquest mandat s'ha estrenat un nou model de gestió de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb una presidència delegada. És a dir, per primer cop el president de l'ens no serà el mateix que el del Consell Comarcal del Berguedà. El regidor gironellenc i conseller comarcal Lluís Vall s'estrena al càrrec i, tal com ja va avançar aquest diari, s'estava en espera de decidir si tindria retribució, de quin ens dependria i amb quina dedicació.

Dins l'ordre del dia de la reunió de la junta general de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, aquest divendres, hi havia l'aprovació de la retribució per al nou president. Tal com va explicar ahir el mateix Vall a Regió7, la intenció era aprovar una retribució dins de l'ens per les tasques que fa com a màxim responsable de l'Agència, una dedicació fins ara inexistent perquè el càrrec l'ocupava el mateix president del consell. «La meva responsabilitat i la meva feina són a l'Agència, tot i que sigui un conseller més del govern, allà hi faig poc», recordava Vall, «per això crec que la meva retribució ha de recaure en l'Agència i s'ha d'aprovar allà».

La seva proposta, debatuda en l'àmbit intern per l'equip de govern del consell, és treballar a l'Agència amb una dedicació del 40% i una retribució de 23.000 euros bruts anuals. Ara per ara, però, ha quedat sobre la taula després de no prosperar en la votació de divendres. A la reunió van assistir-hi 20 dels 37 socis que té l'ens. En formen part els 31 ajuntaments de la comarca i el Consell, a banda dels representants de la patronal, d'hostaleria i turisme i els sindicats. Dels 20 vots, 8 van ser a favor de la proposta i 10 en contra, perquè dos van abstenir-se.

Segons fonts consultades per aquest diari, la negativa d'alguns socis a la proposta respon a la manca de debat per arribar a un consens entre tots els socis i també a l'ampliació de les retribucions i les dedicacions del Consell Comarcal i l'Agència aquest mandat. Vall ha aclarit que amb la nova retribució no s'ampliarà res ja que el pressupost de l'Agència inclou una partida per a un càrrec de gerència que actualment no es gasta ja que el gerent és compartit amb el Consell Comarcal, d'on surt la retribució. El nou president assegurava mostrar-se sorprès, ahir, després de la reacció positiva dels grups polítics durant el ple del cartipàs del Consell en conèixer el nou model de presidència per a l'Agència i la negativa, ara, d'aprovar-ne la retribució.

Vall espera que la proposta tiri endavant properament, en espera de trobar el suport necessari.