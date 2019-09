Unes 200 persones demanen a Berga la llibertat pels independentistes detinguts

La plaça de Sant Pere de Berga ha acollit aquesta tarda una concentració de protesta i de suport als 9 independentistes detinguts per la guàrdia civil aquest matí convocada per l'ANC, Òmnium Cultural, CUP, ERC i PDeCAT.

Després de l'acció de Músics per la Llibertat que es fa cada dia a les 7 de la tarda a la plaça berguedana, s'ha fet la concentració en la que s'ha llegit el manifest unitari a nivell nacional. S'ha assegurat que la detenció s'emmarca «en el context de repressió exacerbada que s'està preparant els dies previs a la publicació de la sentència judicial contra els líders independentistes». L'exregidor Ramon Minoves (PDeCat) de Berga, el portaveu de JxBerga Jordi Sabata,alcalde de Puig-reig Josep Maria Altarriba (ERC) i Alba Camps, delegada del govern, han aguantat una pancarta que reclamava "Llibertat".

Posteriorment, una trentena de persones s'ha desplaçat a la caserna de la Guàrdia Civil amb la pancarta, on han proclamat crits de "fora les forces d'ocupació".

La Guàrdia Civil ha realitzat nou detencions que «pretenen relacionar de nou el moviment independentista amb la preparació d'accions violentes. L'estat espanyol utilitza de nou l'acusació de terrorisme per perseguir la dissidència. No tan sols això, utilitza la llei antiterrorista per reprimir l'exercici de la llibertat d'expressió, de manifestació i d'opinió». Segons els convocants «l'estat espanyol vol imposar un fals relat de violència, intimidar l'independentisme fins a desmobilitzar-lo». Han exigit «l'alliberament immediat» de les persones detingudes.