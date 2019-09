La plaça de l'Església de l'Ametlla es fa petita amb els balls de la festa major

Els veïns de l'Ametlla de Merola i els que ja no hi viuen però mantenen una implicació amb l'antiga colònia puig-reigenca tenen marcat al calendari el diumenge més proper a Sant Mateu com el dia gros de la seva festa major.

Ahir, la plaça de l'Església del nucli fabril va tornar a quedar petit amb un dels actes centrals de la programació festival: els balls dels cascavells, els nans i els gegants. Després de la cercavila pels car-rers de l'Ametlla de Merola, i un cop finalitzada la missa, ametllans i visitants van omplir de gom a gom la plaça en espera de l'inici dels ballets tradicionals. Primer va ser el torn dels més menuts, amb el ball de cascavells i del gegantó, i després els nans i els gegants. Com és habitual, desenes de persones van afegir-se al galop del ball de gegants que la cobla Berga Jove va repetir per acabar un dels actes més concorreguts de la celebració ametllenca. Els actes finalitzaran demà, dimarts, amb la baixada de la creu del campanar.