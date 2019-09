Berga inicia la quarta edició del projecte Dones Actives amb activitats tot el curs

L'Ajuntament de Berga, amb el suport del Consell Comarcal, impulsa una nova edició del projecte Dones Actives per «fomentar espais reals d'intercanvi, participació i inclusió entre dones» a partir de la realització de diverses activitats. El projecte s'adreça al col·lectiu de dones d'orígens, cultures, edats i perfils socioeconòmics diversos.

La iniciativa preveu la participació de dones nascudes i arrelades a la ciutat i dones migrants i està dirigida a persones que «vulguin crear o ampliar la seva xarxa relacional, conèixer recursos per millorar la seva salut, tenir eines per combatre la discriminació de gènere i adquirir informació per aprendre a educar en valors d'igualtat».

Aquest curs es faran sessions de zumba, els dilluns de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 al Tossalet; els dijous, a la mateixa hora, ioga a l'Hotel d'Entitats i el primer dimecres de cada mes, passejades que tindran sortida a les 10 al pàrquing de la Font del Ros. A més a més, mensualment, a cada activitat es faran tallers per treballar els objectius del projecte. Les inscripcions podran formalitzar-se fins aquest divendres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Berga. Per a més informació, les interessades poden adreçar-se al Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones situat a la seu del Consell Comarcal del Berguedà, al telèfon 93 821 35 53 i a l'adreça de correu electrònic siad@ccbergueda.cat.