Veïns de la Font del Ros denuncien que els salten els diferencials de la llum molt sovint

Haver de sortir de la dutxa amb la tovallola nuada a la cintura per aixecar el diferencial elèctric que ha saltat i ha deixat l'usuari sense aigua calenta o llançar menjar del congelador perquè l'electrodomèstic s'ha quedat sense corrent moltes hores.

Aquests són dos dels nombrosos exemples dels problemes que pateixen veïns del barri de la Font del Ros de Berga perquè es queden moltes vegades sense llum al llarg del dia sense que hi hagi cap raó aparent. Alguns veïns estan desesperats perquè fa quatre mesos que ho pateixen, segons han denunciat a través de Regió7.

Ara han començat a omplir fulls de reclamacions de l'Oficina del Consumidor del Consell Comarcal i no descarten portar el cas al Síndic de Greuges i, si cal, fer una recollida de signatures.

No se'n sap el motiu, però el cert és que els diferencials de diversos pisos de l'illa de cases entre els carrers Pau Picasso, Aurora Bertrana, carretera de Solsona i Francesc Macià salten « a vegades 17 vegades en una hora» expliquen Anna Costa, Manuel Corbacho, Òscar Guijarro, Fina Armengou i Josep Maria Corominas, i representants d'altres veïns que també pateixen aquest problema com Ignasi Besora o Anna Angle, entre d'altres. I es queden sense llum de manera contínua. Aquesta problemàtica afecta almenys un negoci de l'illa: una estètica que no pot desenvolupar amb normalitat la seva activitat.

L'associació de veïns del barri els dona suport. La seva presidenta, Dolors Bernal, ha intentat que els responsables de la companyia Endesa els donin explicacions com a entitat veïnal, «però no ens n'hem sortit». També s'han posat en contacte amb la resta d'associacions de la ciutat per veure si hi havia cap altra zona de Berga on això també passi i han vist que no. Els veïns estimen que aquest problema afectaria una vintena d'habitatges de l'illa esmentada, «que sapiguem». Fins ahir havien recollit 25 queixes per a l'Oficina del Consumidor.

Expliquen que quan els veïns va detectar que els saltava el diferencial tot sovint «primer et penses que és un problema de casa teva», coincideixen a afirmar. Però han anat comprovant que no i, a més a més, tenen la mateixa potència que abans, quan el servei era normal. Veïns han aconseguit que tècnics d'Endesa visitessin alguns pisos per constatar que efectivament el diferencial salta sense cap raó aparent. Pero fins ara no hi ha hagut solucions. Els veïns consultats per aquest diari sospiten que podria ser que el problema fos degut a algun consum anormalment alt a la zona que afecti la la resta de la xarxa. Els diumenges i a les nits no hi ha talls. Sigui com sigui, volen solucions.