Berga salda un deute pendent amb el pintor Joan Ferrer

Amb l'exposició antològica «Joan Ferre. El tacte de la llum» Berga «salda un deute» que tenia amb un dels artistes plàstics més destacats de la Catalunya central. Així ho ha remacart aquest dijous al migdia Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga en la roda de premsa de presentació de l'ambiciosa mostra que s'inagura el dissabte 28, a les 6 de l aaarda. Romandrà oberta fins el 28 de desembre i per la ciutat suposa recuperar la primera planta del convent de Sant >Francesc que roman tancada des del 2014.

La presentació s'ha fet enmig del brogit de la feina dels operaris i treballadors acabant d'ultimar els darrers detalls d'una mostra amb unes dimensions pocs habituals a Catalunya com ha explicat a aquest diari Bernat Puigdollers, comissari de l'exposició que s'ha enfocat per «abordar la seva dimensió intel·lectual». L'exposició amb un centenar d'obres que recullen els 60 anys de trajèctoria pictòrica de l'artista nacut el 1937, un pograma formatiu per a les escoles i activitats paral·leles, permetrà retre homenatge a un pintor que «mai no ha buscat el reconeixement públic».

Per la seva banda, Dolors Ferrer la coordinadora de la mostra i pal de paller d'aquesta iniciativa coral capitanejada per Amics de Joan Ferrer i el Grup de Pintors Verdaguer 7 ha assegurat que «la figura de Joan Ferrer no ha estat prou dimensionada pel fet de ser d'una comarca d'interior. Això ha estat un hàndicap per a la seva difusió de la seva obra» Així mateix ha destacat la dimensió humana de Joan Ferrer «sempre ha sigut un ciutadà, proper a la gent».

Per la seva banda Jaume Massana director territorial de Caixa Bank ha destacat el fet d'haver contribuït «a recuperar un espai en desús» com és el convent de Sant Francesc i remarcant que l'obra que s'hi ha fet a la primera planta quedarà per a la ciutat perquè hi faci activitats culturals. També ha fet referència a les dificultats i els obstacles que ha calgut superar d'ençà que aquesta proposta es va plantejar el 2015 i que no serà una realitat fins 4 anys més tard.

Per la seva banda l'alcaldessa Montse Venturós s'ha congratulat que la ciutat pugui recuperar la primera planta del convent de Sant Francesc, al cor del barri vell, per acollir una mostra dedicada a Joan Ferrer. «Aquesta exposició és un deute que Berga tenia amb l'obra i la figura de Joan Ferrer com artista i formador i una persona que ha popularitzat l'art». L'alcaldessa també ha afirmat que «avui no és dia de parlar sobre què passarà la resta del convent» sinó per destacar la mostra de Ferrer.



Una inversió de 700.000 euros

La Caixa ha destinat més de 280.000 euros a l'habilitació del nou espai cultural i el muntatge de l'exposició i la dinamització de la mostra, especialment a través d'un programa adreçat a les escoles perquè els estudiants coneguin l'obra de l'artista, que a hores d'ara ja té 1.280 alumnes berguedans inscrits.

Per la seva banda l'Ajuntament de Berga hi ha invertit uns 436.000 euros, que inclouen la redacció de la documentació tècnica necessària, l'actuació per a l'eliminació i tractament preventiu de tèrmits, la reforma interior de la planta baixa del convent, la construcció dels lavabos i la millora de l'accessibilitat a l'equipament.

El Consell Comarcal del Berguedà,. Avui representat pel seu president Josep Lara també hi ha col·labora així com empreses privades