L'Ajuntament de Berga reobre el camí de la drecera de Queralt aquest cap de setmana

Dos mesos després que es tanqués al pas de vianants, la drecera de Queralt es reobrirà aquest cap de setmana al públic segons ha anunciat aquest divendres l'Ajuntament de Berga. Aquest transitat camí es va tancar a finals de juliol a conseqüència dels despreniments de blocs que hi va haver i que van afectar el camí.

En un comunicat el regidor Eloi Escútia ha explicat que "el camí s'ha mantingut tancat per prevenció fins que no han arribat els informes a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, uns informes que detallen la situació del vessant i els riscos associats i que recomanen una sèrie d'actuacions, la primera de les quals consisteix a advertir les persones que hi passen del perill de despreniments que hi ha".

Forestal Catalana s'ha encarregat de fer les primeres actuacions d'arranjament del tram de camí malmès i de fixar els cartells que indiquen del risc de despreniments. En la nota, el regidor destaca que "atès el risc que existeix en aquest espai, cal evitar al màxim realitzar aturades en els trams on s'han produït els despreniments i es recomana que no s'utilitzin les vies d'escalada de la zona fins que no s'hagin fet els treballs de sanejament recomanats des de l'ICGC".

L'Ajuntament de Berga té previst durant els propers mesos fer accions de sanejament en aquesta zona i en el camí de ronda per minimitzar els riscs de caigudes de blocs. També, i durant aquesta legislatura, es preveu arreglar alguns dels camins de Queralt dels quals es disposa ja de projecte.