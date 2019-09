El canvi de model organitzatiu és clau per a la viabilitat de l'entitat Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà

El canvi de model organitzatiu de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà és la clau per garantir la pervivència d'aquesta històrica entitat que travessa una greu crisi amb un deute de 400.000 euros que compromet el seu futur. L'assemblea de socis es reuneix avui per decidir la seva conversió o no d'entitat privada a una fundació amb participació de les administracions públiques. L'entitat té un total de 420 socis.

Si l'assemblea dona llum verd a ser gestionada a través d'una fundació (que ja es va crear en el seu dia i que ara s'hauria de reactivar) això servirà perquè «la Generalitat vegi més clara la gestió i ens faci l'acompanyament per obtenir els crèdits que necessitem» per eixugar el deute esmentat. Així ho ha explicat a Regió7 Cecília Camprubí, presidenta de l'associació. Que l'entitat es governi a través d'una fundació també ha de servir perquè la presa de decisions sigui més ràpida i hi hagi implicació directa dels patrons.

A l'assemblea d'avui també s'informarà de la situació econòmica actual i es proposarà establir una quota mínima per ser socis, ja que ara és simbòlica. Així mateix s'explicaran les gestions per obtenir fons a través de crèdits a través de diferents entitats. Igualment es donarà informació sobre la presituació de concurs de creditors en què legalment es troba l'entitat i «què significa i què significarà».

Com ha anat informant aquest diari, l'associació travessa una dura crisi amb un forat d'almenys 400.000 euros que posa en risc el seu futur. A final de juliol, els consistoris i el Consell es van comprometre a donar el 25% dels diners que reben a través dels fons de cohesió social que els atorga la Diputació de Barcelona. Després de la primera reunió de la taula de treball, el 5 d'agost, el president del Consell va proposar als consistoris que aquesta donació sigui del 50%. Així que, dels 100.000 euros d'ajuda previstos al juliol, es pogués passar als 200.000 euros.

Fins ahir només havien respost 15 dels 31ajuntaments del Berguedà. El president va explicar que tot i que a l'agost preveia que en una setmana tindria les respostes dels consistoris, no ha estat així. Ha explicat que plantejarà de nou aquesta petició d'incrementar l'ajuda al proper Consell d'Alcaldes que vol convocar a principi d'octubre.

D'altra banda, Josep Lara ha explicat que dimecres es va reunir per segona vegada la taula de treball que aplega el Consell, els ajuntaments, el Govern i l'entitat per conèixer el nou gerent de l'associació, que ja hi treballa i que els va explicar l' informe de la situació econòmica. Es donarà a conèixer a l'assemblea d'avui.