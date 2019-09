«Fridays for future» es reivindica a Berga recollint deixalles

Fridays for future, l'organització juvenil mundial per la defensa del clima, s'ha reivindicat avui a través de la seva secció de Berga, coincidint amb la vaga que s'ha fet a tot el món. Alguns alumnes dels instituts de la ciutat han aprofitat la jornada per recollir deixalles, plàstics i burilles, a diferents punts de la ciutat, i han acabat deixant el resultat davant de l'Ajuntament de Berga, on ha restat durant una bona estona, al costat de rètols amb lemes: "Els juguem l'aire del demà" i "Hi ha més plàstic que sentit comú".

Els alumnes han recollit deixalles, bàsicament, a dos punts, a la zona del Tossalet i al Parc del Lledó, durant poc més de 2 hores. Han aplegat especialment molt plàstic i moltes burilles que, com han recordat, són elements molt perjudicials per al medi i el clima. "Anàvem amb intenció de trobar-nos coses, però no tantes", ha assegurat una de les representants, que s'ha acabat dirigint als assistents a l'acte amb un: "Preneu nota".

L'acció de denúncia ha coincidit en hora i lloc amb la protesta d'uns 250 manifestants per l'empresonament de 7 persones vinculades als CDR acusades de terrorisme, el que ha ajudat a que la reivindicació juvenil comptés amb bona participació, amb més d'un centenar de persones. De fet, l'acte de Fridays for future s'ha avançat uns minuts, i les bosses s'han mantingut davant del consistori durant la manifestació independentista.