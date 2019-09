Més de 250 persones clamen a Berga per la llibertat dels presos

Unes 250 persones s'han manifestat aquest vespre a la plaça Sant Pere de Berga per reclamar la llibertat dels presos independentistes, després de la detenció i empresonament, aquesta setmana, de 7 persones vinculades als CDR, acusades de formar part d'un grup terrorista, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per un delicte d'estralls. Després del desconcert d'una doble concentració ahir dijous, primer a les 7 de la tarda - com és habitual - i després a les 8, la capital del Berguedà ha respost aquest divendres amb més contundència, a partir de 2/4 de 8.

En l'acte, convocat per la CUP Berga i organitzacions independentistes com el CDR Berga i el Casal Panxo, s'ha llegit un manifest en el qual s'ha dit que no cal esperar a la sentència de l'1 d'octubre per "omplir els carrers de lluita", ja que "l'Estat ja ha declarat la guerra al moviment independentista". Joan Obiols, membre del Casal Panxo que ha llegit el manifest, ha encoratjat als assistents: "Amunt i lluita: carrer, carrer i carrer. Per les preses, per les exiliades, per les milers de represaliades, per l'1 d'octubre, per les que ens han precedit. No en tingueu cap dubte, guanyarem!".

Acte seguit, la plaça de l'Ajuntament ha reivindicat amb càntics la llibertat dels presos polítics. Després que l'organització recordes la convocatòria d'una manifestació demà a Sabadell i recomanés atenció a les xarxes, ja que "caldrà mobilitzar-se massivament", els manifestants han entonat el Cant dels Segadors per posar punt final a la concentració.

Com és habitual, abans de l'acte, a les 7, a la plaça Sant Pere, també s'ha fet la interpretació del Cant dels Segadors, que es realitza diàriament des de fa prop de 2 anys. A més, com a curiositat, just abans de la concentració, alumnes dels instituts de la ciutat han fet una reivindicació deixant a davant del consistori bosses de brossa que han recollit al llarg del matí per la ciutat, amb motiu de la vaga d'estudiants pel clima.