Berga reobre el camí de la drecera de Queralt i ara li falta sanejar-ne els talussos

Dos mesos després que es tanqués al pas de vianants a causa d'un despreniment de rocs, la drecera de Queralt es reobrirà aquest cap de setmana al públic, segons va anunciar ahir l'Ajuntament de Berga. Aquest transitat camí es va tancar a final de juliol a conseqüència dels despreniments de blocs que hi va haver i que van afectar el camí. Tot i que ara es reobre el camí, l'Ajuntament de Berga haurà de fer accions de sanejament en aquesta zona i també en el camí de ronda, on també hi va haver despreniments, «per minimitzar el risc de caigudes de blocs». A més, durant aquest mandat «es preveu arreglar alguns dels camins de Queralt, dels quals ja se'n disposa el projecte», segons el regidor Eloi Escútia.

Els informes demanats pel consistori a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya «detallen la situació del vessant i els riscos associats i que recomanen una sèrie d'actuacions, la primera de les quals consisteix a advertir les persones que hi passen del perill de despreniments que hi ha». La col·locació d'aquests cartells ja s'ha dut a terme. El consistori recomana no entretenir-se gaire quan es passi per aquests espais.