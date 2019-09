Mor Ramon Anglerill, el mossèn que va inspirar Ballarin per al personatge de mossèn Tronxo

Mossèn Ramon Anglerill ha mort com a conseqüència d'un ictus aquest dissabte a la matinada. Anglerill, que tenia 81 anys, va exercir com a rector de la parròquia de Gósol des del 1970 i era conegut, sobretot, perquè era el capellà de poble en el que es va inspirar el malaurat Josep Maria Ballarin per escriure el seu best seller Mossèn Tronxo. Ramon Maria Anglerill va néixer a la casa de Ferreres d'Olvan l'any 1938 i durant 49 anys ha estat rector de Gósol. L'any 2012 aquesta població de l'alt Berguedà va honorar-lo amb una gran celebració per commemorar el seus anys d'ordenació sacerdotal, i és que era un mossèn molt estimat en el poble.

L'enterrament serà dilluns, dia 30 de setembre, a les 12 del migdia a l'església parroquial de Gósol. La Sala de Vetlla per Anglerill serà a la Funerària Ferran de Berga, demà de 10h a 13h i de 16h a 19h.