Berga reobre el convent de Sant Francesc amb una antologia de Joan Ferrer

Els representants del món cultural, polític i econòmic de Berga i la comarca es van reunir ahir a la tarda al convent de Sant Francesc en un acte molt emotiu i amb un doble valor per al patrimoni local. D'una banda, el d'inaugurar l'exposició antològica Joan Ferrer. El tacte de la llum, la qual tanca un deute de Berga amb el seu pintor; i, de l'altra, recuperar per a la ciutat com a nou espai per a la cultura i les activitats públiques part del convent de Sant Francesc, tancat des del 2014.

A l'acte hi van assistir el mateix artista, Joan Ferrer; el comissari de l'exposició, Bernat Puigdollers; la portaveu d'Amics de Joan Ferrer i Grup de Pintors Verdaguer 7, Dolors Fer-rer; el director territorial de CaixaBank, Jaume Massana; el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós; el representant de la província franciscana de la Immaculada Concepció, Josep Gendrau; així com nombrosos exalumnes, amics i admiradors del pintor que van omplir la primera planta reformada del convent.

L'acte es va desenvolupar en un ambient molt emotiu, tant pel respecte i admiració que desperta la figura de Ferrer entre alumnes i aficionats a la pintura en general, com pel retrobament amb un edifici que conserva molts records dels berguedans. Tant és així, que els assistents tant contemplaven les pintures penjades a les diverses sales de la mostra com l'edifici en si, amb un claustre que està cridat a esdevenir un nou espai emblemàtic de tranquil·litat i cultura al cor de nucli antic. En el torn d'intervencions, l'alcaldessa va lloar la figura del pintor i va reconèixer que la ciutat hi tenia un deute. Venturós va dedicar un «agraïment immens» a l'orde dels franciscans per haver cedit l'edifici i va defensar que esdevingui en els pròxims anys un escenari clau per a la cultura local. Per la seva banda, el representant de Caixa Bank va remarcar el fet que l'exposició s'hagi pogut projectar en un entorn recuperat que posa en valor el patrimoni local. En nom de la comunitat franciscana, Josep Gendrau va dir que el seu orde tan sols ha tornat de manera gratuïta el que Berga li va donar també gratuïtament fa més de 700 anys.

L'espai on es va desenvolupar l'acte va quedar petit i nombrosos assistents es van haver d'esperar a fora sentint les intervencions des de les sales contigües. Els presents van aplaudir en nombroses ocasions el pintor, que en una breu intervenció va afirmar que no és mereixedor de tant reconeixement. Joan Ferrer va agrair la feina de la seva neboda Dolors Ferrer i de tot el seu equip de col·laboradors. L'acte va incloure una intervenció musical d'un duet integrat per una neta del pintor.



Quadres, fotos i un audiovisual

L'exposició Joan Ferrer. El tacte de la llum es podrà visitar fins al 28 de desembre a la planta baixa del convent. Es tracta d'una mostra que en 212 metres lineals ofereix un centenar d'obres d'aquest creador polifacètic. En aquest repàs de la seva obra s'hi poden contemplar 83 quadres, provinents de col·leccions privades, dinou obres sobre paper, un audiovisual del mateix Ferrer i fotografies de Jordi Plana. El comissari de l'exposició és Bernat Puigdollers, el qual ha volgut que la mostra sigui un repàs dels 60 anys com a creador de l'artista i, alhora, aprofundir en el vessant intel·lectual de Ferrer amb un programa paral·lel amb formació per a les escoles locals i activitats que pretenen acostar Ferrer al públic general. En aquest sentit, l'exposició vol ser també un homenatge a la trajectòria formativa del mateix Ferrer, a l'Escola d'Art i Disseny del Berguedà, de la qual va ser cofundador, al taller de pintura de l'Escola d'Art i Oficis de Berga i al Grup de Pintors Verdaguer 7. Així, la mostra ha organitzat un cartell d'activitats i accions que inclou concerts, recitals de poesia, espectacles de dansa, sessions gastronòmiques, conferències, taules rodones, i visites dinamitzades que es podran fer tant en família com en grups o a títol particular. Les visites en família s'oferiran els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí. Per la seva banda, les visites per a grups es faran els divendres, dissabtes i diumenges a la tarda, i les educatives de dilluns a divendres al matí. L'experiència immersiva Parla de la llum es farà els dissabtes i diumenges a la tarda. L'exposició ha estat possible gràcies a la suma dels esforços de diversos agents en un treball conjunt iniciat l'any 2015, com ara Amics de Joan Ferrer, el mateix Grup de Pintors Verdaguer 7 i la neboda del pintor, Dolors Ferrer, que ha coordinat i liderat el muntatge. També han tingut un paper notable, no tan sols en l'organització de l'exposició sinó també en la recuperació d'aquest nou espai cultural del convent de Sant Francesc, empreses que han fet de mecenes locals, al capdavant de les quals CaixaBank, amb una inversió de 280.000 euros, així com les administracions públiques, amb l'Ajuntament de Berga com a referent amb una aportació de 436.000 euros, i el Consell Comarcal.



Nou espai cultural per 25 anys

La intenció de l'Ajuntament és que el nou espai recuperat del convent de Sant Francesc, situat al cor del nucli antic de la capital berguedana, a tocar del Teatre Municipal i l'Escola de Música, esdevingui un nou pol cultural a la ciutat. En aquest sentit, entre les possibilitats futures de l'edifici hi ha la d'albergar institucions i serveis com ara la biblioteca o l'arxiu. De fet, l'Ajuntament disposa d'un espai de 3.500 metres quadrats del convent gràcies a un conveni signat amb l'orde de Sant Francesc per un període de 25 anys. El conveni, aprovat pel consistori l'any 2016, es va establir amb la condició, fixada pels religiosos, que l'edifici s'utilitzés per a finalitats socials. D'aquesta manera, l'orde cedia el seu edifici al poble després que l'any 2014 donés per tancat un període de 700 anys de presència a Berga. Un primer informe tècnic municipal va estimar en més d'un milió d'euros la inversió necessària per condicionar l'edifici. De moment l'Ajuntament ja ha aprovat dedicar-hi una inversió que suposa pràcticament la meitat d'aquest import.