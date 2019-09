Gingko celebra 10 anys de lluita amb un gran somriure

Deixant de banda la investigació i la medicina, trobem poques coses millors per lluitar contra el càncer que celebrar la vida amb optimisme i un somriure. Precisament, això és el que ha fet Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer del Berguedà, commemorant els seus 10 anys d'activitat, en els quals ha augmentat la gran família que forma l'entitat, i que ahir va omplir pràcticament el Pavelló de Suècia de Berga.

Els protagonistes d'anit van ser els voluntaris, afectats o no, que han donat vida a l'entitat sense ànim de lucre al llarg de la dècada: des del vessant institucional, amb la presència del regidor de Drets Socials de Berga, Ivan Sánchez, i l'exregidora Maribel Iglesias, fins a professionals de la salut com el doctor Gallardo de l'HSB, passant per altres col·laboradors. Si una cosa va quedar clara és que Ginkgo està en el millor moment gràcies a la seva capacitat de resiliència i de fer front a les adversitats, com ho fan els arbres –d'on pren el nom aquesta agrupació.

Actes com el d'ahir serveixen per trencar tabús i parlar obertament d'aquesta malaltia que afecta tanta gent i que ho fa d'una forma tan severa: «Encara és un tema tabú, costa parlar de càncer», va destacar la conductora de l'acte, la periodista Núria Bacardit, que l'ha viscut de primera mà. És una de les tasques d'una entitat que té com a objectiu final canviar de funció. «Que d'aquí a 10 anys no torneu, que ho haguem aconseguit», va dir la presidenta, Aurora Fernández.

Van brillar missatges encoratjadors i plens de vida, però també emotius. En la intrepretació d' El cant dels ocells en record d'aquells a qui la malaltia va impedir gaudir de l'acte es va palpar el dolor de bona part dels assistents. Però l'acte era un crit a favor de la lluita i la vida, i es va tancar amb un agraïment als col·laboradors i una cançó idònia: Viva la vida.

I com que Ginkgo és vida, l'entitat seguirà treballant amb el seu grup, majoritàriament format per dones –la implicació d'homes va ser un reclam de l'acte. Des del local social de Cal Fàbregas, al carrer Major, continuarà regant aquest gran arbre que cada dia té més flors, ofereix millors fruits i està més arrelat.