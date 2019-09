Unes 150 persones es concentren per la retirada de l'estelada de l'Ajuntament de Berga

Unes 150 persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda a la plaça de Sant Pere com a resposta a la retirada de l'estelada que lluïa al balcó de l'Ajuntament de Berga des del 2012. Segons fonts consultades per Regió7, la bandera no ha estat retirada pels Mossos d'Esquadra.

Aquest dilluns s'acabava el termini que va donar la Junta Electoral de Zona al consistori berguedà (i a la resta d'ajuntaments de la comarca) per treure l'estalada així com també altres símbols independentistes (llaços grocs). Dissabte a la tarda, es van reunir a la sala de plens del consistori berguedà representants dels grups polítics municipals i d'entitats independentistes. En aquesta trobada es va acordar retirar l'estelada per evitar un nou enfrontament polític i legal per aquesta qüestió.

Així, després de treure l'estelada, la Plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga ha convocat una manifestació en la qual l'alcaldessa Montse Venturós (CUP) ha exposat els motius pels quals s'ha decidit acatar la decisió de la JEZ.

Venturós ha argumentat a la plaça que, enmig d'una "onada repressiva extraordinària" i veient que l'independentisme "no segueix una estratègia compartida", no creuen que la desobediència aïllada d'un consistori "pugui tenir l'efecte multiplicador desitjat".

La decisió de retirar els símbols de la façana també vol evitar el "desgast" que suposaria un nou procés d'inhabilitació per a l'alcaldessa "per un assumpte que, al capdavall, és simbòlic". A més ha admès que l'Estat trobaria la manera per "defenestrar" els actius polítics. "Trobaríem la manera de fer-hi front, però no podem obviar que la repressió debilita, limitant també la capacitat de fer front a nous embats, que probablement no siguin simbòlics", ha afegit.