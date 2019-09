Berga acata l'ordre de la JEZ de retirar l'estelada de l'Ajuntament

L'estelada que des del setembre del 2012 llueix al balcó de l'Ajuntament de Berga no hi és i no l'han tret els Mossos d'Esquadra, segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts solvents. Divendres, la Junta Electoral de Zona va ordenar al consistori berguedà (i a la resta d'ajuntaments de la comarca) que la tragués així com també altres símbols independentistes (llaços grocs) i li donava de termini per fer-ho fins aquest dilluns a les 2 de la tarda segons va avançar Nació Berguedà i ha pogut confirmar Regió7. Dissabte a la tarda, es van reunir a la sala de plens del consistori berguedà representants dels grups polítics municipals i d'entitats independentistes. En aquesta trobada es va acordar retirar l'estelada per evitar un nou enfrontament polític i legal per aquesta qüestió.

L'alcaldessa Montse Venturós (CUP) va ser inhabilitada per un període de mig any justament per no retirar l'estelada l'octubre del 2018. Va ser condemnada per no despenjar l'esmentada estelada durant dues cites electorals a les eleccions del 27 de setembre del 2015 i les general del 20 de desembre del 2015 tal i com havia ordenat la Junta Electoral. Montse Venturós va ser el primer càrrec electe de Catalunya a ser detinguda el 4 de novembre del 2016 per haver-se declarat dues vegades a declarar davant del jutge per aquests cas.



Concentració de protesta



A la reunió de dissabte es va convocar una concentració de protesta per aquest dilluns a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere promoguda per la recentment creada Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga. Fonts de l'Ajuntament de Berga han emplaçat a Regió7 a assistir la trobada on és previst que els dirigents polítics expliquin els motius pels quals han tret l'estelada, una acció que aquestes fonts municipals no han volgut ni confirmar ni desmentir.