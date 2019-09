La Pobla reivindica el rol de l'aficionat a la Fira del Bolet

La Pobla de Lillet ha celebrat aquest cap de setmana una 29a edició de la Fira del Bolet i del Boletaire que el nou equip de govern municipal té la intenció de continuar potenciant i, amb tot un any de feina al davant, millorar amb novetats per a la 30a edició de l'any que ve. La fira s'ha viscut en una temporada atípica: curta perquè ha començat tard i el fred del novembre amenaça de reduir-la a un mes, però, alhora, molt especialitzada en rovellons i per a grans coneixedors del bosc perquè, d'haver-n'hi, n'hi ha.

Un dels atractius d'aquesta edició és la recuperació del Concurs de Boletaires, que l'Ajuntament ha reprès per posar l'accent en l'afició a caçar bolets. Al certamen, ahir, s'hi van inscriure set participants, tots gent gran del poble que saben bé a quins racons cal anar a buscar els rovellons. El nombre d'inscrits va deixar content l'alcalde i el regidor de Festes, Enric Pla i Llorenç Roger Mateu, que van considerar que és un bon inici per mantenir-lo l'any que ve.

Pla va argumentar que l'Ajuntament fa un bon balanç de la fira perquè, entre altres factors,puntuals com ara la meteorologia, que ha estat favorable, «a la zona de la Pobla estem de sort perquè tenim racons que encara van produint bolets». Alcalde i regidor van emfatitzar la importància de la fira per la dinamització econòmica local a la tardor.

Un dels boletaires locals que oferia ahir una parada ufanosa de rovellons, Josep Vilalta, va explicar que «la temporada se'ns presenta tard però bona, no hi ha variació de bolets, és un any de rovellons, però si arriba aviat el vent ja l'haurem fumuda... però algun any n'hem collit el desembre». Vilalta va coincidir amb altres aficionats que aquesta tardor cal rebuscar més perquè en indrets on se'n feien cada any no n'hi ha i a l'inrevés.